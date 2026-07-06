Face aux tensions qui secouent son clergé, le Vicariat général de l'archidiocèse de Kananga est sorti de sa réserve dans un message pastoral empreint de fraternité intitulé « Un seul coeur et une seule âme ». Par cette mise au point faite dimanche 5 juillet, la hiérarchie catholique locale réagit aux voix dissidentes de certains prêtres et fidèles qui se sont opposés à la déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO). Tout en condamnant les discours de haine sur les réseaux sociaux, l'archidiocèse lance un vibrant appel à l'apaisement, rappelant l'exigence sacrée de communion et d'unité autour des pasteurs.

Ce message d'apaisement intervient après que plusieurs prêtres et chrétiens du diocèse ont publiquement pris leurs distances avec la déclaration de la CENCO du 19 juin dernier, laquelle rejette toute révision ou changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Les contestataires affirmaient ouvertement qu'il ne s'agissait que d'une simple prise de position politique non contraignante et non d'une décision qui s'impose à tous.

Afin de dissiper tout malentendu, le Vicariat général a désavoué cette démarche et précisé que l'archevêque de Kananga, Monseigneur Félicien Ntambwe, a paraphé ce texte au nom de la collégialité épiscopale, invitant ainsi toute la communauté à préserver l'harmonie de l'Église.

Préserver la paix face aux manipulations sur les réseaux sociaux

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Dans ce climat devenu particulièrement électrique, les autorités ecclésiastiques dénoncent les manipulations et les dérives sur les réseaux sociaux qui cherchent à diviser l'Église. Le Vicariat général exhorte les chrétiens catholiques à faire preuve de la plus grande prudence et à ne pas se laisser entraîner par les courants qui alimentent la haine et les clivages.

Le message pastoral réaffirme le soutien total de l'archidiocèse à son archevêque et privilégie la voie du dialogue et du rassemblement. La hiérarchie ecclésiale de Kananga conclut en invitant l'ensemble des fidèles à la communion fraternelle et à une union indéfectible derrière leurs évêques.