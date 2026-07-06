Sénégal: 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis - La Marine nationale au coeur du dispositif naval américain

À l'occasion du 250 » anniversaire de l'indépendance des États-Unis, célébré le 4 juillet 2026, Washington a organisé une série d'évènements d'envergure, dont l'exercice multinational Fleetex 250 et la Revue navale internationale (Inr 250). Parmi les marines invitées figurait celle du Sénégal, représentée par le patrouilleur de haute mer (Phm) « Le Niani ». Une participation qui illustre la montée en puissance de la Marine nationale et son positionnement croissant sur la scène maritime internationale.

Depuis 2019, la Marine nationale sénégalaise a engagé une profonde modernisation de ses capacités opérationnelles. Le renouvellement de sa flotte, marqué notamment par l'acquisition de patrouilleurs de haute mer de nouvelle génération, lui permet désormais d'étendre son rayon d'action bien au-delà des eaux sous juridiction sénégalaise.

Entre 2023 et 2024, trois nouveaux bâtiments sont venus renforcer ses moyens : « Le Walo », « Le Cayor » et « Le Niani ». Ces acquisitions consolident le dispositif de l'Action de l'État en mer, particulièrement dans un contexte marqué par l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Elles offrent également à la Marine nationale une visibilité internationale accrue.

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C'est dans ce contexte qu'elle a été conviée par l'Us Navy à participer à Fleetex 250 et à l'Inr 250, deux évènements organisés dans le cadre des célébrations du 250é anniversaire de l'indépendance américaine. « Au-delà de sa dimension opérationnelle, ce déploiement rappelle notre héritage historique, contribue à notre rayonnement diplomatique et démontre le professionnalisme ainsi que la crédibilité de la Marine nationale sur la scène internationale », souligne le Capitaine de Vaisseau Djibril Diawara, Chef de la Chaîne Emploi de l'état-major de la Marine nationale. Selon lui, cette invitation traduit également « l'excellence des relations de coopération qui unissent le Sénégal et les États-Unis d'Amérique ».

De Dakar à New York, une traversée de l'Atlantique

Le Phm « Le Niani » a quitté Dakar le 21 mai 2026, à l'issue d'une cérémonie d'appareillage présidée par le contre-amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la Marine nationale, à la base navale Amiral Faye Gassama, en présence de représentants de l'ambassade des États-Unis.

Première escale : Casablanca, où le bâtiment a accosté le 26 mai, à la veille de la fête de la Tabaski. L'équipage y a célébré l'Aïd el-Kébir et a fortement apprécié l'hospitalité de la Marine royale marocaine qui a fait don de cinq béliers au navire avant d'entamer la traversée de l'Atlantique aux côtés de la frégate marocaine Mohamed VI, elle aussi invitée par l'Us Navy. « Cette traversée commune traduit l'étroitesse des relations d'amitié entre la Marine royale marocaine et la Marine nationale sénégalaise », explique le Capitaine de Vaisseau Diawara. Les deux bâtiments ont quitté Casablanca le 29 mai avant d'accoster à Norfolk, en Virginie, le 12 juin.

Une montée en puissance confirmée

Dix jours plus tard, entre le 22 et le 26 juin, « Le Niani » a ainsi participé à Fleetex 250, un exercice multinational réunissant treize marines issues des cinq continents. « Fleetex est un exercice d'envergure destiné à évaluer la préparation opérationnelle des forces navales, à éprouver leurs capacités de combat et à renforcer l'interopérabilité entre les marines alliées et partenaires », précise la Marine nationale dans une note.

Au cours de cette séquence opérationnelle, le bâtiment sénégalais a pris part à plusieurs manoeuvres tactiques, exercices de navigation et évolutions à la mer, démontrant sa capacité à évoluer dans un environnement opérationnel exigeant et multinational. L'exercice s'est achevé par une photographie officielle réunissant une trentaine de bâtiments de guerre, parmi lesquels figuraient « Le Niani », aux côtés de plusieurs unités des grandes marines du monde.

À l'issue de Fleetex 250, le patrouilleur sénégalais a rejoint New York pour participer à l'International Naval Review (Inr 250). Présidée par le Président des États-Unis, cette revue navale organisée sur l'Hudson River a réuni des bâtiments militaires ainsi que de grands voiliers historiques venus des cinq continents, offrant un tableau exceptionnel du patrimoine et de la puissance maritime mondiale. Le 5 juillet, le Phm « Le Niani » a accueilli à son bord un cocktail officiel présidé par l'ambassadeur du Sénégal aux États-Unis.

Cette réception, qui a rassemblé de nombreuses personnalités diplomatiques, militaires et civiles, a constitué une vitrine du savoir-faire sénégalais et un cadre privilégié pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal, les États-Unis et leurs partenaires.