Sénégal: Éliminatoires CAN 2027, suspension, avenir de Pape Thiaw - La Tanière dans l'incertitude totale

Éliminé du Mondial 2026, le Sénégal se tourne vers la CAN 2027, dont les éliminatoires débutent en septembre avec deux matchs contre le Mozambique et l'Éthiopie. Plusieurs incertitudes entourent ces prochaines échéances, notamment les interrogations sur l'avenir de Pape Thiaw sur le banc.

Partie à la Coupe du monde 2026 de football pour réaliser un exploit, l'équipe nationale du Sénégal est rentrée plus tôt que prévu. Les Lions ont même frôlé la débâcle totale en phase de groupes après avoir perdu contre la France (3-1) et la Norvège (3-2). La victoire face à l'Irak (5-0) a sauvé le Sénégal d'une élimination précoce. Mais, face à la Belgique en huitième de finale, le Sénégal, qui menait par deux buts à zéro, s'est fait totalement renverser (3-2). Éliminé sans gloire, le Sénégal, qui partait au Mondial en tant que champion d'Afrique, a surtout défrayé la chronique à cause de rumeurs et de scandales qui n'avaient rien à voir avec le football.

Les joueurs ont quitté la compétition avec un mental complètement entamé. Les déclarations de Pape Guèye, à l'issue du match face à la Belgique, en sont une belle illustration. « Tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause avec la sélection », a déclaré le buteur de la dernière finale de la Can. Ces propos visaient certainement Pape Thiaw.

De héros lors de la dernière Can, le coach des Lions est devenu, en quelques mois, la principale cible des critiques et le coupable présumé des catastrophiques prestations des Lions au Mondial. Dès le départ, la liste du sélectionneur, qui s'était privé de joueurs comme Habib Diallo ou Malang Sarr, avait été décriée. D'autant que des joueurs comme Kalidou Koulibaly, qui revenaient tout juste de blessure, n'étaient pas dans leur meilleure forme. Les inquiétudes se sont confirmées.

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Lors des deux premières rencontres, l'ancien joueur de Naples et de Chelsea a réalisé des performances catastrophiques, contribuant aux défaites contre la France et la Norvège. Le choix des hommes, l'incapacité à résoudre les équations posées par l'adversaire, les remplacements inadéquats, notamment face à la Belgique, ont ressuscité le débat sur les capacités de Pape Thiaw à entraîner une équipe de la dimension du Sénégal. Les dirigeants du football sénégalais eux-mêmes ne semblaient pas enclins à poursuivre l'aventure avec le successeur d'Aliou Cissé. La preuve : un problème de contrat est apparu avant le départ de l'équipe nationale pour la Coupe du monde.

Et, au Mondial, la situation s'est envenimée. « C'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements, mais que ce soit les joueurs, moi, le staff ou la Fédération, on est focus sur le match de demain, c'est le plus important. Le contrat, c'est réglé. Ça a pris trop de temps. La seule chose que j'avais à éclaircir, c'est que ça n'a jamais été un problème d'argent, mais plutôt de principe et de respect », réagissait Pape Thiaw avant le duel perdu face à la Norvège. À sa décharge, il n'était pas dans les meilleures dispositions. Sur les quatre rencontres que le Sénégal a disputées lors de cette Coupe du monde, le bilan est négatif : trois défaites pour une seule victoire.

Les parcours d'autres pays africains, comme le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire et la Rd Congo, ont été jugés plus satisfaisants. Un coup dur pour les Lions, qui luttent contre le Maroc devant le Tas pour conserver leur titre de champion d'Afrique. Dès le mois de septembre, ils reviendront sur les pelouses pour disputer les éliminatoires de la Can 2027, prévue en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Deux matchs sont programmés les 23 et 27 septembre contre le Mozambique et l'Éthiopie.

Mais on ne sait pas encore qui sera sur le banc du Sénégal. Pape Thiaw, dont l'avenir à la tête de l'équipe nationale est totalement flou, est aussi sous le coup d'une suspension de cinq matchs à la suite des événements survenus lors de la finale de la Can 2025 contre le Maroc. Dans tous les cas, il ne pourra pas être sur le banc.

La question est de savoir si les rênes de la sélection seront confiées à ses adjoints, dont Teddy Pellerin, en attendant la fin de sa suspension. La Fédération sénégalaise de football, poussée par une partie de l'opinion publique, pourrait aussi se séparer de Pape Thiaw. Les noms de ses éventuels successeurs circulent déjà. On évoque Habib Bèye, qui vient de quitter Marseille, Hervé Renard, dont le contrat avec la Tunisie est également arrivé à son terme, ou encore Lamine Ndiaye, qui vient de remporter la Coupe de la Caf avec l'Usm Alger. En plus de l'incertitude concernant Pape Thiaw, des joueurs comme Sadio Mané ou Kalidou Koulibaly pourraient mettre un terme à leur carrière internationale.