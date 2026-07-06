Soudan: Le wali de Sennar - Le renforcement du tissu social, rempart face aux tempêtes des divisions

Le wali de l'État de Sennar, le général de division Al-Zubair Hassan Al-Sayyid, a affirmé que la construction de la paix à partir des bases sociales constitue un choix stratégique incontournable.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature de la charte de réconciliation et de coexistence pacifique des composantes de la société de Sennar, tenue à Khartoum en présence du Premier ministre et des représentants des administrations civiles, il a souligné que le tissu social demeure plus fort que toutes les tentatives de division et les vagues de tensions.

Il a indiqué que cette rencontre consacre une nouvelle étape dans le processus de consolidation de la paix, réaffirmant que la stabilité ne peut être durable que si elle est bâtie sur des fondations communautaires solides.

Le wali a rappelé que l'État de Sennar a traversé des conditions particulièrement complexes en raison des répercussions de la guerre dans plusieurs localités, ajoutant que les efforts soutenus de la commission de réconciliation ont permis de restaurer le dialogue et de rapprocher les positions, ouvrant la voie au retour progressif de la sécurité et de la stabilité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a affirmé que cette charte constitue une référence nationale durable pour la réconciliation et la coexistence pacifique, insistant sur le rôle central du développement durable dans la consolidation des acquis de la paix et leur transmission aux générations futures.

Enfin, il a exprimé sa reconnaissance aux autorités de l'État, aux Forces armées, aux forces de soutien, à la police ainsi qu'au Service général de renseignement pour leurs efforts dans la stabilisation du pays.