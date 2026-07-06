Soudan: Le Cabinet salue les préparatifs du retour des habitants à Khartoum

Réuni sous la présidence du Premier ministre Dr Kamil Idris, le Cabinet a salué les progrès réalisés dans la préparation du retour des habitants à Khartoum ainsi que le rôle du Conseil supérieur pour la paix sociale dans la réconciliation communautaire et l'atténuation des conséquences de la guerre.

Selon le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-ysir, le Cabinet a également salué la Charte de réconciliation et de coexistence pacifique signée dans l'État de Sennar, tout en soulignant la nécessité de préserver la cohésion sociale et de renforcer les services dans les zones affectées par le conflit.

Le Cabinet a par ailleurs examiné un rapport sur les préparatifs du retour volontaire des citoyens à Khartoum, faisant état d'améliorations des services et des mesures destinées à renforcer la sécurité dans la capitale.

Il a également pris connaissance d'un exposé du ministre des Affaires étrangères sur ses récentes activités diplomatiques, ainsi que d'un rapport sur la réhabilitation des aéroports, notamment l'aéroport international de Khartoum, et sur l'extension de l'approvisionnement en électricité dans la capitale.