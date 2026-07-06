Soudan: Le ministre de la gouvernance fédérale salue la charte de réconciliation de l'État de Sennar

5 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Gouvernance fédérale et du Développement rural, Ing. Mohamed Kartikila Saleh, a salué la charte de réconciliation et de cohésion sociale de l'État de Sennar, la qualifiant de modèle susceptible d'être étendu à d'autres États pour renforcer la paix et la coexistence pacifique.

Reçu par le ministre, le wali de l'État de Sennar, le général de division Al-Zubair Hassan Sayed, a présenté les principaux défis auxquels fait face l'État, notamment les besoins en matière de reconstruction, de sécurité et de développement, ainsi que les efforts déployés pour relancer les services essentiels et soutenir la production agricole.

Le wali a indiqué que la commission chargée de la réconciliation avait tenu près de 120 réunions avant d'aboutir à une charte visant à consolider l'unité de l'État et à orienter les efforts de développement vers les zones les plus touchées par la guerre.

Le ministre a appelé à l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en oeuvre de cette charte, estimant qu'elle constitue une référence nationale en matière de réconciliation et de cohésion sociale.

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