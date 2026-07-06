Tunisie: Nabeul - 44 plages nettoyées jusqu'en septembre

L'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL), section de Nabeul, poursuit sa campagne de nettoyage de 44 plages ( 22 publiques et 22 touristiques), dans le cadre d'un programme national mis sur pied par l'agence, en coopération avec le Fonds de protection des zones touristiques.

Le chef du projet de nettoyage mécanique des plages Nabil Mokhtar a expliqué à l'agence TAP que les interventions se poursuivent jusqu'au mois de septembre prochain ciblant aussi bien les plages touristiques que publiques.

Au niveau national, le responsable a indiqué que le programme sera exécutée dans 152 plages sur une longueur de 180 km et une superficie de 6500 ha.

De son côté, le directeur régional de l'APAL Karim Boulifa, a indiqué que les opérations de nettoyage mécanique et manuel de la plupart des plages de la région connaissent une forte affluence d'estivants venant de plusieurs régions du pays.

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Il a précisé que les services de l'Agence ont lancé, en coordination avec les unités de sécurité, notamment la Garde maritime et la police touristique, des campagnes de contrôle visant à lutter contre les différents dépassements et infractions commis sur les plages. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la surveillance continue du domaine public maritime, de la lutte contre les occupations anarchiques et du contrôle du respect des autorisations accordées.

Jusqu'à ce dimanche, quatre campagnes de contrôle ont été menées à Hammam El Ghezaz, Hammamet, El Haouaria et Kélibia ayant permis, a-t-il affirmé . Il a ajouté que ces campagnes se poursuivront, en coordination avec les services de sécurité durant les mois de juillet et août, afin de protéger le domaine public maritime et de garantir le droit des citoyens à profiter des plages, qui constituent un bien public destiné à un usage commun.

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