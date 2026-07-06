Tunisie: Sbeïtla - Les secrets de l'ancienne Sufetula refont surface

La première semaine de la campagne de fouilles archéologiques 2026 sur le site de Sbeïtla (l'antique Sufetula), dans le Centre-Ouest de la Tunisie, s'est achevée samedi, selon les données officielles de l'École française de Rome (EFR) publiées sur sa page des chantiers de l'année.

Cette phase initiale s'est conclue avec la finalisation des opérations de relevés et de photographies dans le premier secteur d'étude, ont annoncé les équipes de terrain. Les équipes scientifiques prévoient de déplacer le coeur des opérations d'excavation et d'analyse vers un second secteur dès la semaine prochaine.

Ce chantier s'inscrit dans le cadre du programme de recherche pluridisciplinaire et triennal (2025-2027) intitulé « Sbeïtla », co-dirigé par l'Institut National du Patrimoine (INP) et l'EFR, en partenariat avec l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV). Sur le terrain, les opérations de cette saison se déroulent du 25 juin au 17 juillet 2026.

L'objectif principal de cette campagne est d'analyser la topographie urbaine de la cité antique durant les périodes romaine tardive et byzantine. Les travaux scientifiques se concentrent en particulier sur la dynamique des monuments chrétiens, l'architecture religieuse et l'organisation des espaces d'habitation de cette ancienne capitale provinciale afin de mieux documenter les mutations de la société locale avant la période islamique.

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Soutenues par l'EFR depuis 2022 sous la direction de Nicolas Lamare et Mohamed Ben Nejma, ces recherches s'inscrivent dans une longue tradition de fouilles débutée en 1883. Le programme actuel vise à comprendre l'évolution urbaine et environnementale de cette cité de près de 50 hectares, caractérisée par son forum, son capitole à trois temples et ses Grands Thermes, depuis sa fondation au Ier siècle après J.-C. en faveur des populations Musunii, jusqu'à son abandon au VIIe siècle, à l'époque de l'arrivée de l'islam.

Parallèlement aux fouilles, des prospections magnétiques, des relevés laser 3D et des analyses climatiques sur les ressources en eau sont menés pour établir un nouveau plan de la ville antique. Ce projet bénéficie d'une coopération internationale étendue, associant les chercheurs de l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV) à ceux de l'Institut National du Patrimoine (INP).

L'ensemble des détails du programme scientifique et l'historique de cette coopération franco-tunisienne sont consultables sur la page de la mission archéologique à Sbeïtla de l'École française de Rome (efrome.it), tandis que le calendrier des opérations est disponible sur le portail des chantiers de fouilles de l'École française de Rome en 2026.