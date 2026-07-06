Algérie: Lancement de la caravane 'Mémoire et Histoire' à Mascara

Mascara — La caravane " Mémoire et Histoire ", dédiée à la découverte des sites emblématiques de la Guerre de libération nationale dans la région, a été lancée lundi depuis le pôle sportif Djebbar-Mohamed de Mascara, dans le cadre des célébrations du 64e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

Organisée par la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), en coordination avec la Ligue de wilaya des activités culturelles et scientifiques de la jeunesse, cette caravane réunit plus de 100 enfants et jeunes âgés de 10 à 17 ans, issus des établissements de jeunesse et d'associations de la wilaya, a indiqué la même direction.

Pendant trois jours, les participants visiteront plusieurs sites historiques liés à la Guerre de libération nationale dans la wilaya, notamment la grotte de Boudjlida, dans la commune d'El Gaâda, qui servait de refuge au chahid Ahmed Zabana, ainsi que le site de la bataille de Djebel El Menaouer, dans la commune d'El Menaouer, livrée le 5 septembre 1957. Le programme comprend également la visite du siège du commandement et du tribunal de l'Emir Abdelkader, situés dans la ville de Mascara.

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Les jeunes découvriront également le Musée du Moudjahid de la wilaya, où seront présentées les principales batailles menées par les unités de l'Armée de libération nationale dans la région, ainsi que les sacrifices consentis par les chouhada. Des visites de familles de martyrs figurent aussi au programme.

Encadrée par des responsables de la DJS ainsi que de la Ligue de wilaya des activités culturelles et scientifiques de la jeunesse, cette initiative vise à sensibiliser les jeunes générations aux sites et monuments historiques de la Guerre de libération nationale, tout en renforçant la mémoire collective et le lien entre les générations.