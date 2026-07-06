Algérie: Le pays disputera trois matchs amicaux en Slovénie

Alger — La sélection algérienne masculine de basket-ball, actuellement en stage de préparation en Slovénie en vue du Championnat arabe des nations 2026, disputera trois rencontres amicales face aux sélections nationales slovènes des moins de 20 et des moins de 23 ans, a annoncé la Fédération algérienne de basket-ball (FABB).

Selon le programme dévoilé par l'instance fédérale, les hommes du sélectionneur national Ali Bouziane entameront leur série de matchs de préparation le mardi 7 juillet face à la sélection slovène des moins de 20 ans, avant d'affronter la sélection des moins de 23 ans le mercredi 8 juillet. Une troisième et dernière confrontation est programmée le mardi 14 juillet, également contre la sélection slovène des moins de 23 ans.

Les trois rencontres se dérouleront à 16h00 (heure algérienne), dans le cadre de ce regroupement qui se poursuivra jusqu'à la mi-juillet.

La sélection nationale s'était envolée samedi pour la Slovénie afin d'effectuer ce stage de préparation, première étape de sa montée en puissance en prévision du Championnat arabe des nations, prévu du 8 au 16 août au Caire (Egypte).

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Au terme de ce regroupement en Slovénie, les coéquipiers de Tarek Hamdani enchaîneront avec une troisième phase de préparation, prévue du 19 au 29 juillet, ponctuée de plusieurs matchs amicaux face à des sélections africaines, avant de mettre le cap sur la capitale égyptienne.

La FABB avait arrêté, le 26 juin dernier, une liste de 16 joueurs pour ce stage slovène, à l'issue d'une première phase de préparation organisée du 17 au 26 juin à l'ESHRA d'Aïn Bénian avec un groupe élargi de 20 éléments.

Tenant du titre, le Cinq algérien abordera le Championnat arabe 2026 avec l'ambition de conserver sa couronne remportée en 2025, au terme d'un parcours sans faute marqué par six victoires en autant de rencontres.