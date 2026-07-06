Algérie: Le Grand concours national de saut d'obstacles une et trois étoiles du 9 au 18 juillet à Oran

Oran — Le Grand concours national de saut d'obstacles une et trois étoiles se tiendra du 9 au 18 juillet au Centre équestre "Monte Cristo" d'Oran, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

Organisé par le Club sportif amateur (CSA) "Monte Cristo" d'Oran, en coordination avec la Fédération algérienne des sports équestres (FASE), sous le haut patronage du wali d'Oran, cet événement sportif s'inscrit dans le cadre des festivités célébrant le 64e anniversaire de la Fête de l'Indépendance et du Recouvrement de la souveraineté nationale.

Cette manifestation réunira des cavaliers et cavalières des catégories cadets, juniors et seniors, représentant plusieurs clubs équestres de différentes wilayas du pays.

Le programme de la première phase, prévue du 9 au 12 juillet, comprend 14 épreuves réservées aux catégories cadets, juniors et seniors, dont les Grands Prix, avec des parcours dont les hauteurs varieront entre 1,20 et 1,45 m. La seconde phase de la compétition se déroulera du 16 au 18 juillet.

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La compétition sera présidée par Mouna Kazi Tani, tandis que la direction technique a été confiée à Habiballah Adnane Mustapha.

Le président de la Fédération algérienne des sports équestres, Sid Ali Allali, a souligné que "la qualité de la piste du centre équestre +Monte Cristo+ constituera un facteur déterminant dans les performances des chevaux à l'obstacle, tout en garantissant leur sécurité ainsi que celle des cavaliers".

Il a ajouté que cette infrastructure offre des conditions optimales permettant aux meilleurs cavaliers du pays d'évoluer en toute sécurité sur des parcours techniques. "La qualité du sol, soigneusement entretenu, permet aux chevaux de conserver leur foulée naturelle, ce qui améliore leur vitesse, leur équilibre et leur rythme", a-t-il expliqué.

Cette compétition constituera une étape importante dans la préparation des cavaliers en prévision du Championnat d'Algérie, toutes catégories confondues, prévu au mois d'octobre prochain à Oran.