Algérie: Fête du bijou d'Ath Yenni à Tizi-Ouzou - Ouverture des inscriptions le 10 juillet

Tizi Ouzou — Les inscriptions pour la participation à la 20e édition de la traditionnelle fête du bijou d'Ath Yenni (Tizi-Ouzou) seront ouvertes le 10 juillet en cours, ont annoncé, lundi, les organisateurs dans un communiqué.

Selon le comité communal des fêtes d'Ath-Yanni, les inscriptions auront lieu les vendredi 10 et samedi 11 juillet 2026 au siège de la commune de Beni-Yenni. L'accueil des postulants se fera durant la matinée de 8h à 12h et l'après-midi de 13h à 16h, a-t-on précisé.

Cette opération concerne notamment les bijoutiers d'Ath-Yanni, ainsi que les autres artisans de la wilaya de Tizi-Ouzou. Le comité d'organisation souligne que la présence physique de l'artisan, muni de sa carte d'artisan, est obligatoire pour la validation de l'engagement.

La participation des artisans des autres wilayas est soumise à une autre procédure d'inscription à distance, selon les organisateurs.

La 20e édition de la fête du bijou d'Ath Yenni se tiendra cette année du 30 juillet au 8 août.

Cette manifestation culturelle et commerciale se fixe pour objectif la préservation du savoir-faire ancestral, de l'orfèvrerie en argent rehaussée de corail et d'émaux, tout en constituant un levier économique majeur pour l'artisanat local.