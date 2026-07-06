Algérie: Signature de deux conventions de coopération avec des établissements britanniques

Oran — L'Université d'Oran 2 " Mohamed Ben Ahmed " a récemment signé deux conventions de coopération avec des établissements britanniques, dans le cadre du renforcement de son ouverture à l'international et de l'accélération de sa stratégie de développement de l'enseignement de la langue anglaise, a-t-on appris, lundi, auprès de cet établissement de l'enseignement supérieur.

La première convention de partenariat a été conclue avec le Norwich Institute for Language Education (NILE), au Royaume-Uni. Elle a été signée par le recteur de l'Université d'Oran 2, le Pr Ahmed Chaâlal, et le directeur de NILE, M. Thom Kiddle.

Cet accord vise à développer les échanges académiques, scientifiques et culturels, à renforcer les compétences des enseignants et des personnels administratifs, ainsi qu'à promouvoir les activités de formation, de recherche et de coopération pédagogique, a précisé la même source.

La seconde convention a été signée avec la Canterbury Christ Church University, également au Royaume-Uni, par le Pr Ahmed Chaâlal et la vice-chancelière et directrice de cette université publique britannique, la Pr Claire Ozanne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet accord ouvre de nouvelles perspectives de collaboration dans les domaines de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la mobilité des étudiants, des enseignants et des personnels administratifs, ainsi que dans l'organisation de projets scientifiques et culturels communs.

Il accorde également une place particulière au développement de la formation en langue anglaise, devenue aujourd'hui un levier essentiel de l'internationalisation de l'enseignement supérieur, a souligné la même source.

Ces deux conventions s'inscrivent dans le cadre de la politique d'ouverture à l'international de l'Université d'Oran 2 et de son engagement en faveur du renforcement de la coopération académique internationale, ainsi que du développement des compétences linguistiques de l'ensemble de sa communauté universitaire, a conclu la même source.