Afrique: L'Angola réunit les conditions requises pour accueillir les Championnats du monde de MMA

Luanda — La Fédération internationale des arts martiaux mixtes (IMMAF) a exprimé, lundi, sa confiance dans le niveau de préparation de l'Angola pour accueillir les Championnats du monde de MMA, prévus du 27 septembre au 2 octobre.

Cette évaluation a été formulée par le directeur de l'IMMAF pour l'Afrique, Raymond Phillips, à l'issue d'une audience accordée par le ministre angolais de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, dans le cadre de la visite institutionnelle entamée dimanche par une délégation de la fédération internationale. Il a précisé que la compétition portera le nom de « IMMAF World Cup - Dipanda 2026 ».

Selon Raymond Phillips, la mission technique avait pour objectif d'évaluer les infrastructures sportives, les capacités hôtelières et les dispositifs logistiques prévus pour l'organisation de l'événement. À l'issue de cette inspection, la délégation a conclu que l'Angola répondait aux exigences fixées par l'instance internationale.

« Il s'agit de la quatrième visite de l'IMMAF en Angola, ce qui témoigne de la confiance de l'organisation dans la capacité du pays à accueillir des compétitions internationales de cette discipline », a-t-il déclaré.

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Il a ajouté que les principales priorités de la phase préparatoire concernaient désormais la logistique du transport des délégations ainsi que la coordination entre l'aéroport, les établissements hôteliers et les sites de compétition, précisant que les infrastructures et les capacités d'hébergement étaient conformes aux standards requis.

Raymond Phillips a également rappelé que l'Angola est membre officiel de l'IMMAF depuis 2022, un statut qui lui permet de présenter sa candidature à l'organisation de compétitions internationales de la discipline.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a indiqué que le gouvernement travaillait depuis plusieurs mois avec l'IMMAF et la Fédération angolaise des arts martiaux mixtes (FAMMA) à la préparation de cette compétition mondiale.

Il a précisé que la visite de la mission technique avait permis de confirmer une nouvelle fois que les conditions techniques et logistiques nécessaires à l'organisation de l'événement étaient réunies, ajoutant que les préparatifs se poursuivaient conformément au calendrier établi.

Rui Falcão a réaffirmé que l'Angola disposait de certaines des meilleures infrastructures sportives du continent africain et que le pays était en mesure d'accueillir cette compétition dans les meilleures conditions, comme il l'a déjà démontré lors d'autres événements internationaux.

La visite de la délégation de l'IMMAF s'inscrit dans le cadre des préparatifs de cette compétition, qui réunira des athlètes de nombreux pays et constituera la première édition des Championnats du monde de MMA organisée sur le continent africain.

À ce jour, 35 pays ont confirmé leur participation, dont 16 africains et 19 issus de l'Europe et de l'Asie.