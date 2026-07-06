Angola: L'offre publique de vente de l'UNITEL renforce la maturité du marché des capitaux angolais

Luanda — Le président du Conseil d'administration de l'Institut de gestion des actifs et des participations de l'État (IGAPE), Álvaro Fernão, a estimé, lundi à Luanda, que l'offre publique de vente (OPV) de l'UNITEL constitue une nouvelle étape dans le renforcement de la maturité du marché des capitaux angolais.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement de l'OPV portant sur 15 % du capital social du premier opérateur privé de télécommunications du pays, il a déclaré que cette cession démontrait qu'Angola disposait désormais d'un marché des capitaux capable d'accueillir des entreprises issues de différents secteurs, d'élargir les possibilités d'investissement et de mener des opérations de cette envergure selon des normes élevées de crédibilité et de transparence.

Selon Álvaro Fernão, dans un contexte marqué par des défis économiques et géopolitiques à l'échelle mondiale, des marchés des capitaux solides, transparents et inclusifs jouent un rôle déterminant dans la diversification des sources de financement, la stimulation de l'investissement privé et l'élargissement de la participation des citoyens à la vie économique du pays.

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À cet égard, il a souligné que la cession d'une partie du capital de l'UNITEL constitue une avancée concrète vers la démocratisation de l'accès au capital, en permettant aux citoyens, aux salariés et aux investisseurs institutionnels de participer directement au développement futur de l'entreprise.

Le responsable a également affirmé que les résultats obtenus par les différentes offres publiques réalisées en Angola dans le cadre du Programme de privatisations (PROPRIV) témoignaient de la confiance croissante des investisseurs dans l'économie angolaise et dans la capacité des entreprises nationales à créer davantage de valeur.

Depuis le lancement du PROPRIV en 2019, a-t-il poursuivi, l'État angolais met en œuvre un processus structuré de réorganisation de sa participation dans l'économie, fondé sur les principes de transparence, d'efficacité et de création de valeur à travers un ensemble de réformes économiques.

Selon lui, le succès de cette stratégie dépend en grande partie de la capacité collective à bâtir des institutions solides, des entreprises compétitives et des mécanismes efficaces de mobilisation des ressources destinées au développement du pays.

Álvaro Fernão a également cité, parmi les principaux atouts de cette Offre publique de vente, la possibilité offerte à un plus grand nombre de citoyens d'accéder au capital social de l'UNITEL.

À cette occasion, il a lancé un appel aux opérateurs économiques et financiers afin qu'ils poursuivent le développement de solutions capables de mobiliser l'épargne nationale, de financer l'activité économique et de renforcer le marché des capitaux en tant qu'instrument de croissance économique.

L'offre publique de vente de l'UNITEL s'inscrit dans le cadre du Programme de privatisations (PROPRIV) et se poursuivra jusqu'au 24 juillet.

Au total, 7,5 millions d'actions ordinaires, nominatives et dématérialisées, d'une valeur nominale de 5 000 kwanzas chacune, sont proposées à la vente. Il est prévu que les 50 millions d'actions représentant la totalité du capital social de la société soient admises à la négociation sur le marché boursier.

L'offre est destinée aux salariés de l'entreprise ainsi qu'au grand public. Un million d'actions, représentant 2 % du capital social et des droits de vote de l'UNITEL, sont réservées aux employés, tandis que 6,5 millions d'actions, soit 13 % du capital et des droits de vote, sont destinées aux investisseurs individuels.