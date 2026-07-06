Angola: L'UNITEL fait son entrée sur le marché des capitaux avec un bénéfice net supérieur à 158 milliards de kwanzas

Luanda — L'opérateur de télécommunications UNITEL a fait son entrée, lundi, sur le marché des capitaux, fort d'un bénéfice net de 158 milliards de kwanzas enregistré au titre de l'exercice 2025, a annoncé le président de la Commission exécutive de l'entreprise, Amílcar Safeca.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement de l'Offre publique de vente (OPV) portant sur 15 % du capital social de la société, le dirigeant a indiqué que l'entreprise conservait une situation financière solide, caractérisée par un niveau élevé de liquidités et une importante capacité d'investissement.

Selon lui, ces indicateurs témoignent de la résilience du modèle économique de la UNITEL, de l'envergure de ses activités et de sa capacité à créer durablement de la valeur.

« Pour les investisseurs, ces fondamentaux sont essentiels. Une entreprise attractive pour le marché ne se définit pas uniquement par son histoire, mais surtout par sa capacité à exécuter sa stratégie, à croître, à s'adapter et à générer des résultats réguliers », a-t-il déclaré.

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Amílcar Safeca a souligné que l'ouverture du capital de la société aux investisseurs impose un renforcement de la discipline interne, des mécanismes de contrôle et de la gouvernance d'entreprise, afin de consolider sa capacité à créer de la valeur sur le long terme.

Il a assuré que l'UNITEL était prête à entamer ce nouveau cycle de développement, citant parmi les priorités l'amélioration continue de la couverture, de la qualité et de la capacité du réseau et des services, ainsi que l'accélération de la transformation technologique, notamment à travers le déploiement de la 5G et de solutions de connectivité de nouvelle génération.

Le responsable a également évoqué le développement des services numériques, financiers et destinés aux entreprises, un segment qu'il considère porteur d'importantes opportunités pour les particuliers, les entreprises et les institutions. Il a en outre mis en avant le renforcement de l'efficacité opérationnelle grâce à une meilleure allocation du capital, à une maîtrise accrue des coûts et à une plus grande agilité dans l'exécution des projets.

Amílcar Safeca a précisé qu'après son introduction en Bourse, l'UNITEL poursuivra ses investissements dans des infrastructures stratégiques destinées à soutenir le développement de l'économie numérique.

Cette Offre publique de vente s'inscrit dans le cadre du Programme de privatisations (PROPRIV) et se poursuivra jusqu'au 24 juillet.

Les souscriptions ont été ouvertes à partir de 14 heures, lundi.

Au total, 7,5 millions d'actions ordinaires, nominatives et dématérialisées, d'une valeur nominale de 5.000 kwanzas chacune, sont proposées à la vente. Il est prévu que les 50 millions d'actions représentant la totalité du capital social de la société soient admises à la négociation sur le marché boursier.

L'offre est destinée aux salariés de l'entreprise ainsi qu'au grand public. Un million d'actions, soit 2 % du capital social et des droits de vote, sont réservées aux employés, tandis que 6,5 millions d'actions, représentant 13 % du capital et des droits de vote, sont destinées aux investisseurs individuels.

Avec plus de 21 millions de clients et une présence sur l'ensemble du territoire angolais, la UNITEL figure parmi les marques les plus importantes et les plus reconnues du pays. L'entreprise compte actuellement trois actionnaires.

Grâce à cette opération, des millions d'Angolais auront la possibilité de rejoindre l'actionnariat de l'opérateur et de participer à son développement.