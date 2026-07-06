Angola: L'Expo-Quilengues se clôture en beauté avec des distinctions pour les exposants

Quilengues — La troisième édition de l'Expo-Quilengues, dans la province de Huíla, s'est achevée dimanche, avec un chiffre d'affaires de 30 millions de kwanzas, dans une La cérémonie marquée par la remise des certificats de participation et des distinctions aux exposants les plus remarquables.

Outre les exposants de Quilengues, étaient également présentes les administrations de Gambos, Caluquembe, Viti Vivali et Chongoroi, cette dernière, de Benguela, province limitrophe de Quilengues.

L'événement s'est déroulé de jeudi à dimanche, dans le cadre des célébrations du 156e anniversaire de Quilengues, depuis son accession au statut de ville, sous le thème : « La force de notre terre, l'éclat de notre avenir ».

Lors de la clôture, Fred Armando Vieira, administrateur adjoint de Quilengues en charge du secteur économique et financier, a indiqué que 70 exposants issus des secteurs de la restauration, de l'industrie, de la production et des institutions publiques étaient présents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a indiqué que cette initiative met en lumière les efforts et la contribution des exposants au développement de la municipalité.

Il a salué la forte présence des producteurs locaux, qui dynamisent la production locale, et a souligné que l'événement constituait un espace de rencontre, d'apprentissage et d'échange d'expériences, réunissant producteurs, commerçants, institutions publiques et investisseurs potentiels.

Quilengues est une municipalité de la province de Huíla, en Angola, située à 142 km au nord de Lubango.

Comptant plus de 130 000 habitants et s'étendant sur environ 4 464 km², Quilengues se distingue comme un important centre agricole et stratégique du sud du pays.

La municipalité a été fondée le 1er juillet 1870. Historiquement, la région de Quilengues a joué un rôle important dans la résistance à l'expansion coloniale au XVIIIe siècle.

Quilengues est limitrophe de la province de Benguela, située à un carrefour important (entre Benguela et Lubango), possédant une économie fortement agricole, avec des récoltes prévues dépassant 90 000 tonnes de produits divers. De plus, elle recèle un énorme potentiel minier, notamment en niobium et en phosphate.