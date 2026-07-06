Angola: L'AGT a perçu 3,2 milliards de kwanzas grâce au paiement de l'Impôt sur les Véhicules Motorisés

Luanda — L'Administration générale des impôts (AGT) a recouvré près de 3,2 milliards de kwanzas au titre de l'Impôt sur les véhicules motorisés (IVM) jusqu'au mois de juin de cette année, a annoncé lundi à Luanda le président du Conseil d'administration de l'institution, José Leiria.

S'exprimant lors de la sixième édition des « Conversas Economia 100 Makas », le responsable a indiqué que ce montant représente une progression d'environ 30 % par rapport à la même période de l'année précédente, au cours de laquelle 2,1 milliards de kwanzas avaient été collectés.

José Leiria a souligné que le règlement de l'IVM s'est effectué de manière volontaire et que, jusqu'au dernier jour du mois de juin, les centres fiscaux n'ont enregistré ni affluence inhabituelle ni files d'attente, contrairement aux années précédentes, où de nombreux contribuables se pressaient pour s'acquitter de leurs obligations avant l'échéance.

« Cette année, les services fiscaux et les dispositifs de perception ont fonctionné comme s'il ne s'agissait pas du dernier jour de paiement. L'AGT a adressé un message aux contribuables leur rappelant qu'ils pouvaient régler l'IVM au moyen de leur numéro RUPE », a-t-il déclaré.

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Selon lui, la stratégie de l'administration consiste à poursuivre la modernisation du système fiscal et à faciliter le respect des obligations fiscales grâce au déploiement et à l'autorisation de nouveaux mécanismes numériques.

Le président de l'AGT a toutefois reconnu que les systèmes informatiques demeurent confrontés à certains défis, précisant que des travaux sont en cours afin d'en améliorer les performances.

L'Impôt sur les véhicules motorisés (IVM) est un prélèvement annuel qui a remplacé l'ancienne taxe de circulation. Il s'applique à la propriété ou à la détention de véhicules motorisés, d'aéronefs et d'embarcations.