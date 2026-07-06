Burkina Faso: Groupe Shengyuan Carpet - Une référence dans la production de tapis tibétains

En séjour dans la ville de Xining capitale de la province du Qinghai, les participants africains au Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC) ont visité le Groupe Shengyuan Carpet et le monastère de Ta'er.

À Xining capitale de la Province du Qinghai, la production de tapis tibétains est l'apanage du Groupe Shengyuan Carpet. Réputée pour la particularité de ses tapis, l'entreprise produit jusqu'à nos jours des tapis noués et tuftés à la main, préservant ainsi les techniques de tissage complexes qui caractérisent le patrimoine des tapis tibétains.

Inscrite en 2006 sur la première liste nationale du patrimoine culturel immatériel de Chine, cette technique de production artisanale de tapis tibétains est principalement pratiquée dans le village de Jiaya et à Shangxinzhuang, dans le comté de Huangzhong, où les habitants tissent des tapis de génération en génération.

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Sur place lors d'une visite, les journalistes africains participant au programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC) ont suivi avec intérêt le « noeud en huit », méthode de tissage célèbre des tapis tibétains de Jiaya: sur une paire de fils de chaîne, on forme un noeud en forme de « 8 » pour attacher le fil, puis on coupe le fil avec un couteau, créant ainsi un petit velours à la surface du tapis.

En plus de cette technique, l'entreprise utilise d'autres techniques de production tel que le poinçonnage manuel. Selon les explications données sur place par l'entreprise, cette méthode permet de répondre aux exigences strictes des clients en intégrant divers matériaux tels que le Tencel et les fibres de bambin pendant le tissage.

Toujours dans l'optique de répondre aux exigences de ses clients, le Groupe a également introduit le métier à tisser Axminster importé de Belgique qui permet de réaliser des motifs complexes avec une grande variété de couleurs. Ces tapis sont largement utilisés dans les hôtels, les navires de croisière, les casinos et autres lieux nécessitant un revêtement de sol sur de grandes surfaces.

Le Groupe Shengyuan Carpet accorde également une grande importance à la recherche et au développement technologique ainsi qu'à l'amélioration de la qualité, en utilisant des technologies brevetées. L'entreprise détiens actuellement 56 brevets de design et 24 brevets d'utilité.

L'un des brevets consiste en la génération intelligente de motifs de tapis par IA. « Grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons générer avec précision des motifs de tapis personnalisés à partir des mots-clés fournis par les clients. Cela réduit les coûts de communication avec les clients internationaux et surmonte les barrières culturelles et géographiques », nous a expliqué le guide lors de la visite.

L'entreprise dispose également d'un brevet de tapis antibactériens. Accordant une grande importance à la santé, à la qualité et au développement vert, elle a développé en collaboration avec l'hôpital Xiangya de l'Université centrale du Sud, un agent antibactérien à large spectre.

« Une industrie caractéristique »

L'application de cet agent sur les tapis permet de réduire considérablement les risques de moisissure et d'humidité. « Le taux d'antibactérien de nos produits actuels atteint 99 % », nous a confié le guide. Contrainte auparavant d'utiliser du nylon importé des États-Unis, dont le coût de production était élevé, le Groupe Carpet, en collaboration avec l'Académie des sciences militaires, a extrait du nylon 66 de haute qualité à partir du charbon.

« L'intégration de ce nouveau procédé dans nos tapis a non seulement renforcé leur résistance au feu, mais a également constitué une percée technologique majeure pour nous », s'est réjoui notre guide.

En combinant le tourisme industriel avec l'expérience culturelle des tapis tibétains, le Groupe Shengyuan Carpet a créé avec succès une base nationale de démonstration du tourisme industriel, une base nationale de démonstration de l'industrie culturelle et une base nationale de production pour la protection du patrimoine culturel immatériel. Grâce au modèle « expérience + achat », il a augmenté les ventes de ses produits et contribué à la construction du Qinghai en tant que destination touristique écologique internationale.

Elle fabrique également des tapis décoratifs aux motifs tibétains et des tapis sur mesure pour un usage domestique, qu'elle exporte vers des marchés internationaux au-delà de l'Asie, en particulier en Europe et au Moyen-Orient.

À l'instar de nombreuses entreprises du secteur, Shengyuan Carpet Group recrute une part importante de sa main-d'oeuvre au sein des communautés locales et environnantes. Cela a contribué à l'emploi rural, au développement des compétences et à la stabilité économique, renforçant ainsi le rôle des industries culturelles dans le développement local.

L'entreprise emploie environ 338 personnes dont 70% de femmes. Une préférence justifiée selon l'entreprise par leurs compétences et leur précision. En effet, les femmes jouent un rôle central à toutes les étapes de la production, notamment le tissage, la conception, la finition et le contrôle qualité. Depuis la création de l'usine en 2007, l'entreprise a successivement reçu les titres de « Pionniers des travailleurs nationaux », « Entreprise modèle nationale pour la création de relations de travail harmonieuses » et « Entreprise leader nationale clé dans l'industrialisation agricole ».

Le 7 juin 2021 à 16h00, le Secrétaire général Xi Jinping a visité l'entreprise pour une inspection. Il a souligné que « les tapis tibétains constituent une industrie caractéristique ». Il a également indiqué que l'entreprise Carpet joue un rôle dans la lutte contre la pauvreté, la revitalisation des zones rurales et l'unité nationale. Lors de leur passage dans la ville de Xining, les participants ont également visité le monastère de Ta'er qui est le lieu de naissance du maître Tsongkhapa, fondateur de l'école Gelug du bouddhisme tibétain.

Ce monastère est l'un des six grands monastères du bouddhisme tibétain de l'école Jaune. Il est composé de huit pagodes typiquement tibétains appelées « pagodes à calotte inversée » édifiées en 1776 dont la forme rappelle une bouteille.