Angola: L'ANGOP mise sur la formation pour renforcer la qualité éditoriale

Luanda — L'Agence Angola Press (ANGOP) a lancé, lundi à Luanda, un cycle de formation destiné à ses professionnels afin de renforcer la qualité éditoriale, d'uniformiser les procédures et de garantir le respect rigoureux des normes rédactionnelles, du guide de style et de la ligne éditoriale de l'agence.

Prévue pour une durée d'un mois, cette initiative réunit les délégués provinciaux, les rédacteurs en chef, les rédacteurs en chef adjoints ainsi que les coordinateurs des bureaux régionaux de l'ensemble du pays. Le programme comprend des sessions consacrées aux techniques journalistiques, aux règles rédactionnelles propres à l'ANGOP et à la langue portugaise, considérées comme essentielles à l'amélioration de la production de l'information.

Selon l'administrateur chargé des contenus de l'agence, Elias Tumba, cette formation vise à réaligner les professionnels sur les principes éditoriaux de l'institution, dans un contexte d'évolution permanente du journalisme.

« L'objectif de cette formation est d'actualiser les connaissances de nos professionnels et de rappeler, en particulier à la chaîne hiérarchique, l'importance de respecter les principes directeurs définis par l'ANGOP », a-t-il déclaré.

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Selon Elias Tumba, si le journalisme évolue au rythme des transformations technologiques et des nouvelles dynamiques de production de contenus, cette évolution doit s'opérer sans remettre en cause les règles qui encadrent l'activité éditoriale de l'agence.

Le responsable a reconnu que certains manquements aux normes internes avaient été constatés, principalement en raison d'un défaut de leur application, ce qui a conduit le Conseil d'administration à mettre en place ce cycle de formation.

« Nous avons estimé qu'il était nécessaire de marquer une pause, de mener une réflexion et de revenir aux fondamentaux de l'ANGOP afin que tous les professionnels partagent la même conception de notre pratique journalistique », a-t-il souligné.

Il a précisé que la formation portera également sur la rédaction des titres et des légendes, ainsi que sur l'usage correct de la langue portugaise, qu'il a qualifiée d'outil indispensable à l'exercice du métier de journaliste.

Les travaux seront animés par des conseillers et des superviseurs du portail de l'ANGOP, ainsi que par un enseignant de langue portugaise.

Pour l'administrateur chargé des contenus, la participation de la chaîne hiérarchique permettra ensuite de diffuser les connaissances acquises auprès des reporters et des autres collaborateurs de l'agence, favorisant ainsi une plus grande harmonisation des pratiques éditoriales à l'échelle nationale.

Elias Tumba a ajouté que l'amélioration de la qualité éditoriale constitue une priorité pour l'institution, dans un contexte où l'Angola est confronté à de nouveaux défis politiques et économiques nécessitant une couverture journalistique toujours plus rigoureuse, cohérente et crédible.

« Nous voulons produire des articles plus solides, mieux contextualisés, offrant une analyse plus approfondie et rédigés dans une langue claire, correcte et conforme aux règles de l'ANGOP », a-t-il conclu.