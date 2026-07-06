Angola: Le FC Bravos do Maquis entame sa préparation pour la nouvelle saison

6 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par TST/YD/BS

Luena — L'équipe première du FC Bravos do Maquis, de la province de Moxico, a entamé lundi sa préparation en vue de la saison 2026-2027 par les traditionnels examens médicaux des joueurs et des membres du staff technique.

À l'issue de cette première étape, l'effectif effectuera un stage de préparation qui se déroulera dans les provinces de Huíla, Huambo et Benguela.

Selon un communiqué publié lundi par le club, ce regroupement sera consacré à des séances de travail techniques, tactiques et physiques, avec pour objectif de placer l'équipe dans les meilleures conditions de compétitivité avant le début de la nouvelle saison.

La direction du club précise que ce programme de préparation vise à renforcer les performances de l'équipe et à assurer une préparation optimale en vue des différentes compétitions à venir.

Selon le président du club, Agrione Manuel, le FC Bravos do Maquis prépare un profond renouvellement de son effectif pour la saison 2026-2027, misant sur une équipe plus jeune ainsi que sur un style de jeu plus offensif et plus compétitif.

Agrione Manuel a assuré que les nouvelles recrues avaient été sélectionnées afin de répondre aux attentes des supporters et d'élever le niveau de compétitivité de l'équipe.

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