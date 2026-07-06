Angola: Le SIC arrête des suspects pour homicide aggravé à Sumbe

Sumbe — Le Service d'enquête criminelle (SIC, sigle en portugais) du Cuanza-Sul a récemment arrêté deux hommes soupçonnés d'homicide aggravé, un incident survenu le 26 avril dans le quartier de Terra Prometida, à la périphérie de Sumbe.

Ces détails ont été communiqués à la presse ce lundi par le porte-parole du SIC pour le Cuanza-Sul, l'inspecteur d'enquête criminelle Amorim Silveira, lors de la présentation publique des accusés.

Il a indiqué que les suspects -- identifiés comme étant Agostinho Manuel (surnommé « De Ketcham ») et Hermenegildo Martins (alias « Mana Muene »), tous deux résidents du quartier de Terra Prometida -- auraient battu à mort un homme de 33 ans à l'aide d'une pelle et d'un bâton en bois.

L'inspecteur Amorim Silveira a expliqué que l'agression aurait été motivée par le refus de la victime de remettre 200 kwanzas aux suspects pour l'achat de boissons alcoolisées.

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Il a précisé que la victime avait reçu plusieurs coups à la tête et qu'après l'incident, les suspects avaient pris la fuite vers la municipalité de Gungo, où ils ont finalement été appréhendés.

À cette même occasion, Amorim Silveira a annoncé que le SIC avait arrêté 20 personnes, âgées de 24 à 65 ans, pour des faits présumés de vol, de vol aggravé et de falsification de documents.

Concernant ce dernier délit, le porte-parole a expliqué que deux des personnes interpellées avaient tenté de s'inscrire à l'Institut de sécurité sociale des forces armées angolaises (ISSFAA) en utilisant de faux certificats de démobilisation.

L'enquête indique que les suspects auraient versé chacun 480 000 kwanzas pour obtenir frauduleusement ces documents, dans le but d'intégrer le système.

Au cours de l'opération, le SIC a saisi deux faux certificats de démobilisation, des copies de cartes d'identité, des copies de relevés bancaires, 50 bordereaux de dépôt de la Banco de Poupança e Crédito (BPC) et une demande d'autorisation d'inscription.

Selon Amorim Silveira, des efforts sont déployés pour localiser et arrêter d'autres membres présumés du réseau criminel, qui ont depuis été identifiés.

Les personnes interpellées seront déférées devant le parquet pour être poursuivies en justice.