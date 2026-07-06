Angola: Un chercheur plaide pour une communication claire et transparente dans le secteur de la santé

Luanda — Le chercheur José Octávio Van-Dúnem a défendu, dimanche à Luanda, la nécessité d'une communication claire, accessible et transparente entre professionnels, usagers et institutions afin de générer la confiance et d'améliorer la qualité des services de santé nationaux.

S'exprimant lors de l'« Atelier national sur la communication en santé », sur le thème « Communication, éthique, leadership et développement humain », il a souligné le paradigme du système de santé intégré comme premier acte thérapeutique et élément clé de l'humanisation des services dans le secteur.

Selon l'expert, communiquer, c'est prendre soin, clarifier, rassurer, guider et réconforter.

« Avant tout examen, médicament ou intervention chirurgicale, il y a toujours un premier contact, pour établir la confiance indispensable au processus thérapeutique », a-t-il expliqué.

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Il a insisté sur l'écoute active, l'empathie, le respect et la clarté du langage comme éléments essentiels d'une communication éthique et humanisée, soulignant l'importance du respect de la diversité culturelle et linguistique du pays afin que les messages de prévention, de vaccination et de traitement atteignent efficacement les communautés.

José Octávio Van-Dúnem a dit que la transparence et la responsabilité devraient faire partie intégrante des services afin de réduire la méfiance des citoyens envers le système de santé.

Il a mentionné que les progrès technologiques, notamment la numérisation et l'intelligence artificielle, devraient permettre d'élargir l'accès aux soins, sans pour autant perdre de vue la dignité et le lien humain.

« Ce ne sont pas les institutions qui confèrent de la dignité à la personne. C'est la personne qui donne sens à l'existence des institutions », a-t-il affirmé.

Il a également plaidé pour une formation continue en matière de leadership et de communication éthiques, ainsi que pour la reconnaissance du travail des professionnels de santé.

Il a conclu qu'humaniser les services signifie transformer les règles en soins et les processus en relations.

La rencontre, qui s'achève ce lundi, avait pour devise « Communication stratégique, humanisation des services et confiance du public ».