Afrique Centrale: La police intercepte 18 ressortissants de la RDC tentant d'entrer illégalement en Angola

6 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NM/JAR/LUZ

Uíge — Dix-huit ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) tentant d'entrer illégalement sur le territoire angolais ont été interpellés ce week-end par les agents de de la Foce de sécurité des frontières en poste dans la province de Uíge.

Selon le rapport du week-end du commandement provincial de la police nationale à Uíge, transmis ce lundi à l'ANGOP, ces interpellations font suite à 12 tentatives de franchissement illégal de la frontière nationale.

Le document précise que les migrants en situation irrégulière ont été interceptés aux postes frontaliers de Kimbata (municipalité de Maquela do Zombo), ainsi qu'à ceux de Camuanga (Quimbele), Mucumbi I et Kimbuange (Massau).

Parmi les incidents signalés aux frontières figurent notamment neuf tentatives d'entrée illégale déjouées et une tentative de contrebande de carburant.

Par ailleurs, la police nationale de la région a enregistré quatre décès et deux blessés à la suite de six accidents de la route.

Lire l'article original sur ANGOP.

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