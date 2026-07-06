Angola: L'Ordres des architectes félicite la nouvelle direction de l'Organisation mondiale

Luanda — L'Ordre des architectes d'Angola (OA) a félicité, dimanche, la nouvelle direction de l'Organisation mondiale des architectes (UIA), élue lors du congrès qui s'est tenu du 2 au 4 de ce mois à Barcelone (Espagne).

Dans un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, l'OA souhaite une administration fructueuse et favorable à la coopération multilatérale au nouveau président, Li Zhang (Chine), à la secrétaire générale, Teresa Táboas (Espagne), et au trésorier, Marco Vázquez (Mexique).

L'Angola réalise un résultat historique

Lors du congrès, l'Angola a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix à l'élection à la présidence de l'Union internationale des architectes pour le mandat 2026-2029, en présentant comme candidate la présidente de l'OA et vice-présidente de la Région V de l'UIA, Vity Nsalambi.

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Selon l'Ordre des architectes d'Angola, ce résultat remarquable témoigne de la reconnaissance internationale incontestable du leadership de l'architecte Vity Claude Nsalambi.

« Dans une compétition serrée opposant des délégations des cinq continents, la candidature angolaise a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix au monde », souligne le document.

Il précise que ce résultat reflète le capital institutionnel accumulé depuis 2014 grâce à un mouvement collectif du continent africain visant à affirmer sa contribution à l'échelle mondiale.

À cette occasion, l'Ordre des architectes a plaidé pour la création d'opportunités concrètes pour la jeune génération d'architectes africains, afin que leur potentiel technique contribue à la transformation sociale et à l'amélioration du bien-être des populations.

Il a exhorté les institutions souveraines de l'Angola à continuer de reconnaître le rôle stratégique de l'architecte, réaffirmant l'engagement à mettre en oeuvre l'ensemble des connaissances acquises au service du développement du territoire national.

Lors de cet événement, l'agenda institutionnel de l'OA a été marqué par des moments d'une grande importance diplomatique et culturelle, notamment la remise de la médaille d'or de l'UIA à l'architecte Eduardo Souto de Moura, une distinction qui salue la production architecturale de langue portugaise.

Au cours de cette même session, l'architecte Vity Claude Nsalambi a présidé le jury et a officiellement remis le prix Robert Matthew pour les habitats humains durables.

Selon le communiqué, le soutien et l'appui institutionnel de la représentation diplomatique angolaise en Espagne ont renforcé la pertinence de la délégation auprès des hautes autorités internationales présentes.