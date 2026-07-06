Congo-Brazzaville: Coopération - Le Rwanda entend consolider sa relation avec le pays

À l'occasion du 32e anniversaire de la Journée de la libération du Rwanda (Kwibohora 32), commémoré le 4 juillet à Brazzaville, l'ambassadeur rwandais au Congo, Parfait Busabizwa, a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer ses relations bilatérales avec le Congo. Cette commémoration a également mis en avant les progrès économiques et sociaux du Rwanda ainsi que son engagement en faveur de l'intégration africaine.

Placé sur le thème « Le Rwanda continue son chemin », le "Kwibohora 32" marquant la fin du génocide perpétré contre les Tutsi en 1994, a été organisé par l'ambassade du Rwanda en République du Congo. La cérémonie commémorative a réuni la communauté rwandaise autour de l'ambassadeur Parfait Busabizwa, en présence du ministre congolais de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, des membres du corps diplomatique ainsi que de nombreux invités.

Dans son allocution, l'ambassadeur Parfait Busabizwa s'est félicité des excellentes relations entre le Rwanda et le Congo, portées par les chefs d'État Paul Kagame et Denis Sassou N'Guesso. La qualité des relations entre les deux pays, a-t-il souligné, est fondée sur « l'amitié sincère, la solidarité et l'excellence de la coopération ».

Dans cette perspective, il a salué l'orientation prise par les autorités congolaises en faveur d'un assouplissement des régimes de visa, estimant que cette politique s'inscrit pleinement dans la dynamique d'ouverture et de rapprochement entre les peuples africains.

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L'ambassadeur a notamment plaidé pour une accélération de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), qu'il considère comme un levier essentiel pour stimuler les échanges commerciaux, favoriser la libre circulation des personnes et renforcer la compétitivité des économies africaines. « Le Rwanda accorde une importance particulière à l'intégration régionale et continentale. Nous sommes persuadés que la transformation économique de l'Afrique passe par des marchés ouverts ainsi que par le libre mouvement des personnes et des biens. C'est dans cet esprit que nous soutenons pleinement la Zlécaf », a déclaré Parfait Busabizwa.

Concernant la commémoration du "Kwibohora 32", le diplomate a rappelé que le 4 juillet demeure une date historique pour le Rwanda, marquant la fin du régime génocidaire et la libération du pays par le Front patriotique rwandais sous le commandement de Paul Kagame. Selon lui, cette victoire représente bien davantage qu'un succès militaire ; elle incarne le courage, la résilience et la volonté d'un peuple de reconstruire son pays sur les fondements de l'unité, de la dignité et de l'espoir.

Trente-deux ans après cette tragédie, le Rwanda affiche des résultats économiques remarquables. Parfait Busabizwa a indiqué qu'au premier trimestre de cette année, le pays a enregistré une croissance économique de 10 %, portée par la progression de l'industrie (13 %), de l'agriculture (8 %) et des services (7 %); ces derniers représentant désormais plus de la moitié du produit intérieur brut.

Le secteur du tourisme représente le pilier de la croissance du pays, avec des recettes estimées à plus de 620 millions de dollars américains. Le diplomate a aussi évoqué les avancées sociales enregistrées ces dernières années, soit près de 97,3 % de la population bénéficie désormais d'une assurance maladie, près de 90 % des ménages ont accès à l'eau potable, tandis que plus de 82 % disposent de l'électricité.