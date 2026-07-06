Gabon: Phase finale championnat national U15 - Audience entre Guy Blaise Ngamamba et les DTP pour une détection accrue des meilleurs U15

6 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par MBDE/CP

En marge de la phase finale du Championnat national U15. Les Directeurs techniques provinciaux (DTP) des neuf provinces du Gabon, ont bénéficié d'un atelier de travail organisé par le Directeur technique national, Guy Blaise Ngamamba.

Cette rencontre du donner et du recevoir, a permis de rappeler le rôle important de la détection dans le développement du football national.

Au cours des travaux trois thématiques ont retenu l'attention des participants notamment, l'importance de détecter les jeunes talents, les méthodes de détection et les objectifs poursuivis par ce processus.

Les Directeirs Techniques Provinciaux (DTP) ont été tres réceptifs aux orientations et enseignements du Directeur Technique National.

Ces derniers au passage se sont montrés à la hauteur des attentes du DTN, en participant de manière active lors des échanges riches en enseignement pour les challenges avenirs.

Rappelons que cet atelier vient à point nommé, dans le but de renforcer une qualité optimale de la détection des joueurs des U15 dans l'ensemble des 9 provinces du Gabon.

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