Cote d'Ivoire: Baccalauréat 2026 - Le taux de réussite progresse à 40,60 %, les filles devancent les garçons

Les résultats du baccalauréat session 2026 sont désormais connus. La Direction des Examens et Concours (Deco) a annoncé, ce lundi 6 juillet à son siège au Plateau, un taux national de réussite de 40,60 %, soit une légère progression de 0,45 point par rapport à la session 2025, qui affichait 40,15 %.

La proclamation officielle des résultats a été faite par la directrice de la Deco, Kadidiata Diarra Badji, mettant ainsi un terme au cycle des examens scolaires de l'année 2025-2026, après le Cepe et le Bepc.

La première responsable de la Deco a salué le bon déroulement de l'examen sur l'ensemble du territoire national. Elle a souligné que les épreuves écrites, organisées du 15 au 19 juin 2026, se sont tenues dans un climat marqué par la sérénité, la transparence et l'équité, grâce à l'engagement de tous les acteurs du système éducatif.

Sur les 301 364 candidats ayant effectivement composé, 122 360 ont été déclarés admis, portant le taux national de réussite à 40,60 %. Si cette progression est jugée encourageante, les autorités éducatives estiment toutefois que les performances restent en deçà des attentes au regard des importants investissements consentis par l'État en faveur de l'éducation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'analyse des résultats selon le genre révèle une meilleure performance des filles. Sur 153 534 candidates, 64 853 ont décroché leur diplôme, soit un taux de réussite de 42,24 %. Chez les garçons, 57 507 admis ont été enregistrés sur 147 830 candidats, représentant un taux de 38,90 %.

Les résultats sont disponibles dans les centres de composition ainsi qu'en ligne sur le site de la Deco à partir de 14h ce lundi 6 juillet 2026. Les candidats disposent d'un délai de 72 heures pour introduire gratuitement d'éventuelles réclamations. Un jury spécial de délibération est prévu le 10 juillet 2026, avant la publication des résultats définitifs le même jour.

Kadidiata Diarra Badji a adressé ses chaleureuses félicitations aux nouveaux bacheliers, les invitant à poursuivre leur parcours avec discipline et excellence dans l'enseignement supérieur.

Aux candidats non admis, elle a lancé un message d'encouragement, rappelant que cet échec ne constitue pas une fatalité, mais une étape pouvant conduire à de futures réussites grâce à la persévérance.

La directrice de la Deco a également exprimé sa gratitude au ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, ainsi qu'aux directions régionales, présidents de jury, chefs de centres, surveillants, correcteurs, forces de défense et de sécurité et à l'ensemble des partenaires ayant contribué au bon déroulement des examens.

Tout en se réjouissant de la crédibilité des examens nationaux, elle a appelé l'ensemble de la communauté éducative à un sursaut collectif afin d'améliorer significativement les performances lors de la session 2027.