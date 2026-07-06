Afrique: Case des mots - Sénégal-Belgique, quel régal !

6 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Benoit Hili

Quel régal ! Début frugal, fin prodigale, le match Belgique-Sénégal a été d'un régal sans égal. Le régal avait choisi le Sénégal, mais c'était sans compter avec la foi sans égal de la Belgique et ses vertus théologales.

Belgique-Sénégal a été la fourmi et la cigale. La cigale, ça été le Sénégal. Notre cigale, le Sénégal, se fera un régal par un but sans égal, puis un autre de qualité égale. Régal sur régal, le Sénégal va se complaire dans ses régals. Les régals du Sénégal vont finir sur un malaise vagal.

Foi théologale et égale à elle-même, la Belgique, la fourmi, inversera les régals aux dépens du Sénégal. Un régal, un deuxième régal, puis un troisième régal, les Belges feront du Sénégal quasiment un régal. Tantôt coégale, tantôt inégale, l'opposition Belgique-Sénégal a ainsi alterné régals et crises vagales.

Entre régals et crise vagales, le duel Belgique-Sénégal a rappelé un certain Croatie-Portugal. Des régals de valeur égale vont épicer ce Mondial où tous s'égalent et s'affrontent d'égal à égal.

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