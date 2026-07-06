Cote d'Ivoire: Église des Assemblées de Dieu - Béthel, un vaste programme spirituel lancé à Abidjan

La 10e édition de Béthel, une croisade spirituelle de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, a été lancée le samedi 4 juillet 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire par le prophète Jean-Marie Tiacoh, pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Yopougon-Niangon Sud.

Cette rencontre se tiendra du 5 juillet au 2 août 2026 et sera ponctuée de prières matinales, de « midis d'intercession », de soirées d'enseignement, de veillées de prière et de cultes dominicaux. Cet ensemble d'activités sera accompagné d'actions prophétiques de délivrance que les serviteurs de Dieu accompliront à l'issue des enseignements.

Organisé autour du thème : « À Jésus-Christ le meilleur en tout », ce rendez-vous des passionnés de Dieu s'annonce comme un moment au cours duquel, selon les croyants, la gloire divine se manifestera dans la vie des hommes.

« Dieu sera au rendez-vous avec nous pour répondre aux besoins des malades, des affligés, de ceux qui sont enchaînés, meurtris, brisés et sans espoir, afin d'éclairer les destinées, de relever les hommes et les femmes qui se sont éloignés du chemin de leur destinée », a affirmé le Dr Jean-Marie Tiacoh.

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Le pasteur a notamment souligné qu'à Béthel 10, le peuple doit s'attendre au meilleur, d'autant plus que le chiffre 10 symbolise le meilleur, la complétude, la plénitude et l'achèvement en Christ. « Venez à l'autel de Béthel avec vos préoccupations et avec foi, et Dieu accomplira le meilleur dans votre vie. Que cette 10e édition de Béthel soit celle des cieux ouverts, la véritable échelle établie entre le ciel et la terre », a-t-il déclaré.

Quant à la présidente du comité d'organisation de Béthel lors des trois dernières éditions, Pauline Évodie Béhibro, elle a invité les fidèles de l'Église à la communion et à la mobilisation pour la réussite de Béthel 10. « Quand Dieu convoque son disciple, ce n'est jamais pour l'occuper, mais pour le transformer qualitativement, le fortifier et le préparer à une nouvelle dimension », a-t-elle indiqué.

Ce programme se déroulera à l'Église des Assemblées de Dieu « Temple La Victoire » de Yopougon-Niangon Sud. Plusieurs orateurs y prendront part, parmi lesquels le Dr Jean-Claude Koffi, venu de France, et l'apôtre Samuel Vidzro, venu du Ghana.