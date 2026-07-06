Cote d'Ivoire: Média - Bakary Sanogo, nouveau président de l'ANP

Bakary Sanogo, expert en communication, précédemment conseiller technique au ministère de la Communication, a été promu. Il est le nouveau président de l'Autorité nationale de la presse (Anp), en remplacement de Samba Koné.

En attendant la passation des charges, l'information inonde, depuis hier, les plateformes des journalistes. Cette nomination est la reconnaissance de ses atouts et de sa longue expérience dans le secteur des médias par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Ce professionnel a servi, pendant une vingtaine d'années, successivement comme expert en communication pour le développement à la Banque mondiale (Abidjan, Dakar et Paris) et à la Bad (Tunis et Abidjan).

Il a occupé le poste de conseiller spécial, directeur de la communication à la Primature, lorsque feu Amadou Gon Coulibaly était Premier ministre. Il fut également directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale (Cicg).

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Avant de faire carrière à l'international, Bakary Sanogo a été journaliste au groupe de presse Fraternité Matin. Il fut l'un des collaborateurs du bureau de l'Agence de presse britannique Reuters à Abidjan.

Bakary Sanogo a obtenu une Maîtrise en Sciences de la communication à Abidjan et un Master en journalisme et communication de masse à New York University aux États-Unis. Il a une bonne maîtrise de l'anglais.

L'Anp est un organisme public chargé de veiller au respect de la liberté de la presse, de faire respecter les règles d'éthique et de déontologie.