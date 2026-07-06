Cote d'Ivoire: Grande Dictée 2026 - Un avocat remporte le premier prix

La finale de la 7e édition de la Grande Dictée s'est tenue le samedi 4 juillet 2026, à l'amphithéâtre de l'Istc Polytechnique de Cocody, avec près de 1 000 finalistes sélectionnés parmi plus de 2 000 candidatures enregistrées en ligne.

Ngue Bong Simon Pierre, avocat au barreau du Cameroun et conseiller stratégique et juridique en Côte d'Ivoire, est le vainqueur.

Âgé de 49 ans, il s'est distingué par son excellente maîtrise de la langue française. Sa performance lui vaut le premier prix, doté d'un montant de 1,5 million de Fcfa.

Un podium intergénérationnel

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La deuxième place est revenue à Kobadja Dieudonné, professeur à la retraite âgé de 70 ans, qui est rentré chez lui avec une récompense de 500 000 Fcfa. Le troisième prix a été décerné à Konan Benian Flavien, étudiant. Il a reçu une récompense de 300 000 Fcfa.

Cette édition a, une nouvelle fois, mis en lumière la diversité des profils attirés par la compétition, réunissant aussi bien des élèves et des étudiants que des professionnels et des retraités.

La Grande Dictée, au-delà de l'orthographe

Pour Isabelle Kassi Fofana, présidente d'Akwaba Culture, structure organisatrice de l'événement, la Grande Dictée est aujourd'hui bien plus qu'un simple concours d'orthographe.

Selon elle, cette initiative constitue un véritable levier de promotion de la lecture et de valorisation du patrimoine littéraire africain. Elle s'est également félicitée de l'engouement croissant que suscite la compétition au fil des années.

La responsable d'Akwaba Culture a, par ailleurs, exprimé sa gratitude à Sunu Assurance-Vie, principal partenaire de l'événement, pour son soutien constant aux actions en faveur de l'éducation.

Le ministère de la Culture salue une initiative culturelle majeure

Représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, le directeur de l'Industrie du livre et de la Promotion de la lecture, Serge Alain Agnessan, a salué une initiative qui contribue à renforcer la culture de la lecture tout en mettant en valeur les oeuvres littéraires ivoiriennes et africaines.

Pour lui, la Grande Dictée s'est imposée au fil des éditions comme un rendez-vous culturel incontournable en Côte d'Ivoire, encourageant l'excellence et la maîtrise de la langue française.

Sunu Assurances réaffirme son engagement pour l'éducation

Même son de cloche du côté du partenaire principal de la compétition. Le directeur central opérationnel du Marché Entreprises et Partenaires de Sunu Assurances, Serges Éric Yao, a réaffirmé l'engagement de son institution en faveur de l'éducation et du développement du capital humain.

« À travers la Grande Dictée, nous célébrons l'effort, la discipline, la persévérance et la quête de l'excellence », a-t-il déclaré. Il a souligné la volonté de l'entreprise d'accompagner durablement des initiatives favorisant la réussite scolaire et l'épanouissement de la jeunesse.

Une compétition ouverte à tous les âges

La diversité des participants a également marqué cette 7e édition. La plus jeune candidate est âgée de 10 ans : il s'agit d'une élève admise en classe de sixième.

À l'autre extrémité, la doyenne de la compétition, fonctionnaire à la retraite, est âgée de 79 ans. Une preuve supplémentaire que la passion pour la langue française et la lecture rassemble toutes les générations.