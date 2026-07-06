Mali: Attaques terroristes au pays - L'OCI condamne avec fermeté et réaffirme son soutien à Bamako

Le Secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a condamné avec la plus grande fermeté les attaques terroristes coordonnées perpétrées le 4 juillet 2026 dans plusieurs régions de la République du Mali.

Dans un communiqué publié le 6 juillet 2026, l'organisation a exprimé sa solidarité avec les autorités maliennes et réaffirmé son engagement en faveur de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes.

Ces attaques, qui ont visé simultanément des localités situées dans le nord, le centre et le sud du Mali, ont une nouvelle fois mis en évidence les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Sans entrer dans le détail du bilan humain et matériel, l'OCI a dénoncé des actes qu'elle qualifie d'inacceptables et qui menacent non seulement la stabilité du Mali, mais également celle de l'ensemble de la région sahélienne.

Face à cette situation, le Secrétariat général de l'organisation a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement et au peuple maliens. Il a également exprimé sa compassion envers les personnes touchées par ces violences et formulé des voeux de prompt rétablissement aux blessés.

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Au-delà de ce message de solidarité, l'OCI a réaffirmé sa position constante contre le terrorisme, qu'elle condamne « sous toutes ses formes et manifestations ». L'organisation souligne que la lutte contre cette menace demeure une responsabilité collective qui nécessite une coopération renforcée entre les États ainsi qu'une mobilisation accrue des partenaires régionaux et internationaux.

Dans son communiqué, l'institution basée à Djeddah a également réitéré son soutien aux efforts engagés par les autorités maliennes pour restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Elle encourage la poursuite des initiatives nationales et régionales destinées à combattre les groupes terroristes et à consolider la paix dans le Sahel, une région confrontée depuis plusieurs années à une recrudescence des violences armées.

Cette prise de position s'inscrit dans la continuité des engagements de l'Organisation de la coopération islamique en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans ses États membres. En renouvelant sa solidarité avec le Mali, l'OCI rappelle que la lutte contre le terrorisme constitue un impératif pour préserver les populations civiles, renforcer les institutions et favoriser les conditions d'un développement durable.

À travers cette déclaration, l'organisation internationale lance également un appel implicite à une coopération toujours plus étroite entre les pays du Sahel et leurs partenaires afin de faire face à une menace qui continue de peser sur la sécurité et la stabilité de toute la sous-région.