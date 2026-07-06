Afrique: Dakar et Moroni visent un renforcement de leur partenariat économique

Dakar — Un Forum économique Sénégal-Comores s'est ouvert lundi à Dakar, dans l'optique de renforcer le partenariat économique entre les deux pays à travers le développement des échanges commerciaux et des investissements, a-t-on appris des deux parties.

Il réunit des officiels, des partenaires techniques et des opérateurs économiques des deux pays, sous l'égide de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD).

La rencontre coïncide avec la Journée des Comores célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Dakar et Moroni et le 51e anniversaire de l'indépendance de l'Union des Comores.

Elle s'articule autour de rencontres d'affaires destinées à stimuler les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays, selon les organisateurs.

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"Ce Forum s'inscrit dans une vision plus large : celle de l'intégration économique Sud-Sud, de l'accès au marché de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et du renforcement des capacités institutionnelles de nos organismes respectifs de promotion des exportations", a déclaré le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD), Abdoulaye Sow.

Selon lui, ce forum marque également une nouvelle étape dans les relations économiques entre les deux pays, en contribuant à créer des ponts économiques concrets et en identifiant des opportunités commerciales durables.

"Le Sénégal constitue une porte d'entrée stratégique vers le marché ouest-africain pour les entreprises comoriennes", a soutenu Abdoulaye Sow.

M. Sow a par ailleurs invité les différents opérateurs économiques à saisir les opportunités offertes par le forum à travers des rencontres B2B, pour construire les fondations des futures relations commerciales entre les deux pays.

Pour Gilles Abraham Mbaye, conseiller technique au ministère du Commerce et de l'Industrie, cette journée constitue une occasion privilégiée de mettre en valeur le dynamisme de la communauté comorienne établie au Sénégal, mais également de renforcer les liens économiques, commerciaux et industriels entre les deux pays.

"Notre ambition est claire : passer d'une relation commerciale classique à de véritables partenariats de co-investissement, de transfert de technologies, de création d'entreprises communes et de développement des chaînes de valeur régionales", a déclaré M. Mbaye, représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie.

Le Sénégal représente pour les Comores "un partenaire naturel", a-t-il indiqué, avant d'inviter les investisseurs sénégalais et comoriens à tirer parti des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

"Nos deux pays partagent une histoire de solidarité, une proximité culturelle et une vision commune d'une Afrique fondée sur l'intégration régionale, la transformation industrielle et le développement durable", a-t-il dit.

Selon lui, les investisseurs sénégalais doivent considérer les Comores comme une destination porteuse d'opportunités

"Votre position stratégique au coeur de l'Océan Indien, votre stabilité institutionnelle, votre appartenance à plusieurs espaces économiques régionaux ainsi que les réformes engagées par le gouvernement offrent un cadre propice aux investissements productifs", a-t-il relevé.

L'agro-industrie, la transformation des produits agricoles, les industries pharmaceutiques et cosmétiques, les matériaux de construction, la logistique, le transport maritime et l'économie numérique font partie des secteurs présentant "un fort potentiel de coopération", a ajouté Gilles Abraham Mbaye.

L'ambassadeur de l'Union des Comores au Sénégal, Ahmed Ben Said Jaffar, a pour sa part salué la qualité des relations bilatérales entre les deux pays et plaidé pour un approfondissement de leur coopération économique.

"Notre ambition est aujourd'hui de donner une nouvelle dimension à cette coopération en favorisant davantage les échanges commerciaux, les investissements croisés et les partenariats entre nos opérateurs économiques", a-t-il déclaré.

Le diplomate note que cette dynamique s'appuie sur les accords de coopération conclus entre les deux pays, notamment entre leurs chambres de commerce.

Selon lui, cette rencontre vise à créer des passerelles entre les entreprises, à promouvoir l'innovation, à encourager l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et à favoriser des projets créateurs de richesses et d'emplois.