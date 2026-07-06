Sénégal: Le SAMES annonce une nouvelle plateforme revendicative

Dakar — Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) annonce, dans un communiqué, le dépôt imminent d'une nouvelle plateforme revendicative accompagnée d'un préavis de grève.

Dans un communiqué parvenu à l'APS, le syndicat signale n'avoir pas été convié aux concertations engagées par le ministère en charge de la Fonction publique avec des organisations syndicales du secteur de la santé.

Le SAMES rappelle avoir suspendu son plan d'action en février 2025, dans le cadre de la mise en oeuvre du Pacte de stabilité sociale, afin de privilégier le dialogue autour de sa plateforme revendicative.

Le syndicat veut être associé aux concertations portant sur l'avenir du secteur de la santé et souhaite que des discussions soient engagées sur ses revendications.

Aussi le SAMES appelle-t-il ses militants à renforcer leur mobilisation et annonce le dépôt imminent d'une nouvelle plateforme revendicative assortie d'un préavis de grève.

Le syndicat précise que les modalités de cette mobilisation seront arrêtées lors de la session de son conseil exécutif national, prévue du 17 au 19 juillet 2026.

"Le SAMES reste ouvert à un dialogue sérieux, inclusif et respectueux", a toutefois assuré le syndicat.