Cameroun: Golar retire son bateau-usine de liquéfaction de gaz, une perte pour les finances du pays

Le Cameroun n'a désormais plus d'installation pour liquéfier son gaz naturel. Le « bateau usine » Hilli Episeyo, opéré par l'armateur norvégien Golar LNG, quitte les eaux camerounaises ce mois de juillet après huit ans d'exploitation au large de Kribi. C'est un tournant pour le secteur des hydrocarbures au Cameroun puisque c'était la seule unité permettant la production et donc l'exportation et la vente de gaz naturel liquéfié camerounais. Les conséquences sur les finances du pays sont lourdes.

L'armateur Golar s'en va et il n'y a aucune solution de rechange en vue. L'entreprise a trouvé plus intéressant de rediriger son navire vers l'Amérique latine avec son personnel et son expertise. Le navire à lui seul s'occupait d'extraire, liquéfier et charger sur des méthaniers le gaz camerounais. Ce départ annoncé aurait dû être mieux anticipé selon le consultant Robert Mouthe Ambassa.

« J'ai même eu à faire des notes dans ce sens : "attention, Golar va partir, il faut trouver des compensations. Sinon l'État va perdre tous les revenus qui venaient de la liquéfaction du gaz". Évidemment, il y en a qui l'ont pris au sérieux et d'autres non. Mais nous autres qui sommes dans le milieu pétrolier, cela fait deux ans qu'on le savait déjà », explique-t-il.

« Une catastrophe pour les finances publiques »

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« C'est une catastrophe pour les finances publiques du Cameroun, dans un contexte de contraintes, tant d'endettement que de difficultés de collecte des ressources internes par la fiscalité », ajoute Serge Alain Godong, économiste. Il rappelle que le gaz représentait ces dernières années la moitié des revenus de la Société nationale des hydrocarbures, soit entre 250 et 300 milliards de francs CFA par an.

La loi de finances a été construite sur l'hypothèse que le même business continuait, donc qu'à peu près 250 milliards viendraient de la branche gazière. Ce sont des revenus qui ne seront plus disponibles et pas que pour l'année 2026.

« Une question plus que stratégique dont personne ne parle dans le débat public », déplore de son côté Louis-Marie Kakdeu, le vice-président du parti d'opposition Social Democratic Front. Il souligne que même au Parlement, pourtant en pleine session depuis début juin, le sujet n'a toujours pas été abordé, ni par les élus, ni par le gouvernement.