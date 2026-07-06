Congo-Brazzaville: La Likouala, un département difficile à pénétrer

Située dans l'extrême nord du Congo, riche en forêts et en tourbières, la Likouala, la plus étendue des régions du Congo, reste tout de même difficile à pénétrer, faute de routes. Circuler dans cette partie du Congo-Brazzaville est très compliqué.

Nous sommes sur la rive gauche de la rivière Ibenga, à Bissambi. Akim Prince, 35 ans, suit attentivement une voiture blanche qui embarque sur un bac, en vue de traverser. Un peu plus loin, il voit deux poutres sorties de l'eau, premiers éléments de construction d'un pont. Mais il est loin de croire en ce projet, démarré depuis des mois :

« En tout cas, personnellement, je n'ai pas d'espoir, je suis sceptique parce que souvent on commence (à construire), après on ne finit jamais. Il n'y a qu'à voir l'état de la route d'Enyellé jusqu'à Dongou, c'est vraiment difficile. La route est là, pendant la période pluvieuse, la circulation est vraiment difficile. Il y a des moments où on dort en route. Circuler dans la Likouala, c'est difficile. Il n'y a pas de voie carrossable fiable. C'est un département très enclavé », témoigne-t-il.

« Nous sommes abandonnés »

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Akim Price affirme que la Likouala est vraiment oubliée : « C'est un département très enclavé. On se dit que nous sommes abandonnés. Les pouvoirs publics ne font que des promesses. Il n'y a pas vraiment de réalisations », ajoute-t-il. Urbain, un autre habitant de la Likouala, a le même sentiment. « C'est comme ça, depuis toujours. Nous, ici, pour évacuer nos produits, à Brazzaville par exemple, c'est compliqué », dit-il.

Étendue sur plus de 60 000 km², la Likouala compte une seule route asphaltée de 135 kilomètres, depuis les années 1980. Les autorités ont lancé, il y a quelques mois, la construction d'un corridor devant traverser toute la région et relier la République centrafricaine voisine.