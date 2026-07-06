Niger: Le pays appelle ses missions diplomatiques à assurer une veille des critiques émises en ligne à l'étranger

6 Juillet 2026
Radio France Internationale

Au Niger, le ministère des Affaires étrangères a émis une circulaire appelant les chefs de missions diplomatiques à faire assurer, dans leurs pays d'accueil respectifs, une veille des critiques en ligne envers les autorités de transition. Détails.

Les missions diplomatiques nigériennes à l'étranger sont appelées à surveiller les publications en ligne critiques des autorités de Niamey. C'est en substance le contenu d'une circulaire du ministère nigérien des Affaires étrangères datée de fin juin. Les autorités nigériennes sont régulièrement accusées de verrouiller la liberté d'expression. Le texte appelle les chefs des missions diplomatiques nigériennes à prendre des dispositions pour assurer une veille dans leurs pays d'accueil respectifs, en sollicitant le cas échéant le Haut conseil des Nigériens de l'extérieur, représentation officielle de la diaspora nigérienne.

La circulaire évoque une « recrudescence », sur les réseaux sociaux et plateformes numériques, de la diffusion de contenus jugés diffamatoires, injurieux ou de nature à porter atteinte à la réputation des autorités du Niger, ou à ses institutions. Le ministère nigérien des Affaires étrangères demande donc aux chefs de mission diplomatiques d'y porter une attention particulière et de prendre des dispositions : un travail de veille et de compilation, éléments de preuve à l'appui (captures d'écrans, liens, identifiants des auteurs...).

Des associations de la diaspora nigérienne sollicitées

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ils doivent aussi rappeler aux ressortissants nigériens ce qu'ils encourent et solliciter, le cas échéant, le concours des autorités compétentes de leur pays d'accueil, ainsi que celui du Haut conseil des Nigériens de l'extérieur (HCNE), des associations de la diaspora nigérienne.

Au Canada, le HCNE a répondu au chargé des affaires consulaires du Niger : dans un courrier, l'association affirme avoir été sollicitée, mais elle rappelle son caractère apolitique et laïc. Elle estime que l'évaluation et le contrôle des opinions émises par les membres de la diaspora est en contradiction avec ses objectifs d'accompagnement et de protection de la communauté nigérienne. Le HCNE du Canada propose plutôt des échanges réguliers sur la vie sociale, économique et politique du Niger.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.