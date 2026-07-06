Centrafrique: «Nous sommes exposés à cette épidémie», la peur de la population de Bokassi face au choléra

La Centrafrique poursuit sa riposte contre le choléra. Depuis la confirmation du premier cas le 26 juin, le pays a enregistré plus de 200 cas et une vingtaine de décès, selon le ministère de la Santé. L'épidémie touche principalement les districts sanitaires de Bimbo et de Mbaïki, dans le sud-ouest du pays. Si les autorités assurent que la situation est sous contrôle, le manque d'infrastructures sanitaires et l'absence de forages dans plusieurs localités affectées compliquent la prévention et la prise en charge des malades, faisant craindre une poursuite de la transmission.

À bord de cette immense baleinière qui s'apprête à quitter le rivage, une trentaine de passagers prennent place. Autour d'eux s'entassent plusieurs tonnes de marchandises. Des animaux domestiques accompagnent également cette traversée. Paterne est le conducteur expérimenté de cette baleinière. « Nous transportons au maximum 50 passagers. La voie routière est totalement impraticable. Il n'y a que la voie fluviale qui dessert la région. Dans cette baleinière, il y a des personnes qui ont le symptôme du choléra. Leur état est critique. Il faut absolument les amener à Bangui pour les soigner. »

Au rythme des chants, un groupe de jeunes volontaires parcourt les quartiers riverains pour sensibiliser la population. Debout à côté d'un kiosque, Julia déplore l'absence de forage dans le village de Bokassi. « Nous buvons l'eau de la rivière. Il n'y a pas un forage ici. Nous sommes donc exposés à cette épidémie. Nous nous sentons abandonnés. »

Alors que le nombre de malades augmente dans cette localité, le ministère de la Santé recommande aux habitants d'être vigilants. Dr Germain Piamale, gestionnaire de la riposte contre le choléra. « Nous enregistrons 240 cas et 24 décès en communauté. Mais dans les structures de santé, nous avons enregistré aucun cas de décès. Pour limiter la propagation de la maladie, le dépistage et la prise en charge dans les hôpitaux sont gratuits sur l'ensemble du territoire. Nous conseillons aux communautés d'amener les malades à l'hôpital. »

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