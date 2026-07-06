Madagascar: Le gouvernement revalorise le salaire minimum à l'embauche

À Madagascar, le gouvernement vient de fixer par décret les nouvelles grilles salariales. Application rétroactive au 1er mars 2026 : les employeurs devront verser quatre mois d'arriérés à leurs salariés. Le nouveau salaire minimum à l'embauche passe à 300 000 ariary, environ 60 euros, dans le secteur non agricole. Une mesure attendue depuis des mois par les syndicats. Mais qui est déjà jugée insuffisante par certains.

La revalorisation est attendue depuis plusieurs mois. Elle s'applique à toutes les catégories professionnelles, dans le privé. Dans le secteur non agricole, le minimum passe donc à 300 000 ariary, soit environ 60 euros. Dans l'agriculture, un peu plus, 304 300 ariary, environ 61 euros. Une avancée saluée par les syndicats. Mais avec une réserve : ces montants restent en dessous du seuil international de pauvreté, nous explique Barson Rakotomanga, secrétaire général du Randrana Sendikaly.

« Si on regarde le fond, ça ne change rien. Car c'est à 10% le taux d'inflation. Avec la vie actuelle, comment on va vivre à 300 000 ariary ? Ça n'arrive même pas au seuil de pauvreté de 3 dollars par personne par jour. Donc c'est ça un peu la question pour cette augmentation. »

« Le gouvernement n'a pas respecté le concept de dialogue social »

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Autre point de tension pointé par les syndicats : la méthode. Le décret a été publié sans consultation préalable des partenaires sociaux. Une pratique qui inquiète, à l'heure où le patronat lui-même a rompu tout dialogue avec l'État il y a plusieurs semaines. « Le gouvernement n'a pas respecté le concept de dialogue social, assure Barson Rakotomanga. Donc c'est notre revendication. Il faut que ce soit vraiment opérationnel. Il faut que toutes les parties prenantes, les partenaires sociaux, appliquent tout ça. »

Sollicité par RFI, le ministère du Travail n'a pas donné suite à nos demandes.