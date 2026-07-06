Tunisie: Festival de Carthage 2026 - Programme riche et billetterie en ligne pour les spectacles de Saber Rebaï, Cheb Khaled, Moez Toumi et Sami Youssef

Le coup d'envoi des festivités du soixantième anniversaire du Festival International de Carthage (FIC) est officiellement donné en coulisses. Pour sa 60e édition, le festival lance la vente exclusive sur Internet de quatre grandes soirées de sa grille d'été. Le programme complet sera dévoilé dans la soirée de demain, mardi 7 juillet, lors de la conférence de presse officielle.

Dans un communiqué de presse, le comité d'organisation du FIC a annoncé l'ouverture immédiate et exclusive des guichets de vente de la billetterie électronique pour les quatre premières grandes soirées de cette édition exceptionnelle, programmée du 16 juillet au 19 août 2026 sur la scène mythique du Théâtre antique de Carthage. Cette stratégie de prévente dématérialisée vise à fluidifier l'accès des festivaliers aux têtes d'affiche avant l'ouverture des guichets.

Pour cette première phase de mise en vente sur Internet, la direction du festival a sélectionné quatre rendez-vous majeurs et très attendus de sa programmation estivale :

· Jeudi 16 juillet : La grande soirée d'ouverture officielle, confiée à la star de la chanson tunisienne Saber Rebaï.

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· Samedi 18 juillet : Le concert de l'icône internationale du raï algérien, Cheb Khaled.

· Dimanche 26 juillet : La pièce de théâtre et création scénique tunisienne « El Garhamana... El Mkhabel Fi Kobba » du metteur en scène Moez Toumi.

· Samedi 1er août : Le concert mystique et spirituel du célèbre interprète international Sami Youssef.

La grille tarifaire officielle de ces premières soirées a été modulée selon la nature des productions. Les billets pour les concerts de Saber Rebaï, Cheb Khaled et Sami Youssef sont proposés dans une fourchette de prix oscillant entre 100 et 150 dinars tunisiens.

Concernant la création théâtrale de Moez Toumi, les tarifs d'accès s'avèrent plus accessibles, s'établissant entre 40 et 80 dinars.

Retour des monstres sacrés de la musique

Il faut dire que cette 60e édition s'annonce exceptionnelle à plus d'un titre, marquant le jubilé de diamant du plus prestigieux festival d'Afrique du Nord. Pour célébrer cet événement, le comité directeur a orchestré le grand retour à Tunis de plusieurs figures légendaires de la scène musicale arabe et internationale après de longues années d'absence.

Outre les concerts déjà ouverts à la vente, l'administration du festival confirme la participation de la diva syrienne Mayada El Hennawi, qui foulera à nouveau les planches de Carthage après une absence de 21 ans. Le public pourra également retrouver la grande icône de la chanson libanaise Majda El Roumi, la star du pop et figure de la world-music d'origine béninoise Angélique Kidjo, ainsi que l'ambassadrice du patrimoine musical tunisien Nabiha Karaouli.

La direction du festival précise que l'achat des billets s'effectue pour le moment de manière strictement exclusive via le portail Internet de la plateforme numérique officielle agréée par l'État.

Le calendrier détaillé du reste des soirées ainsi que les dates d'ouverture des points de vente physiques et des guichets physiques, installés au Théâtre antique de Carthage et à la Cité de la Culture de Tunis, seront communiqués ultérieurement. Les organisateurs rappellent que l'intégralité de la programmation artistique officielle et les détails logistiques de cette session 2026 seront dévoilés aux médias nationaux et internationaux lors de la conférence de presse officielle, programmée pour la soirée de demain, mardi 7 juillet au sein des vestiges du Musée chrétien de Carthage.