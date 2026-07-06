Tunisie: L'État débloque 17 000 hectares de terres agricoles pour les sociétés communautaires

On franchit un pas décisif dans l'arsenal d'appui aux sociétés communautaires. En effet, le ministère de l'Agriculture officialise une première liste de 38 domaines d'État mis en location de gré à gré dans 10 gouvernorats. Cette mesure concrétise le décret de priorité d'octroi, tandis qu'une seconde liste cible déjà des terrains récupérés à El Amra. Cette nouvelle a été publiée dans un document officiel transmis à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP). Et ce, en guise de réponse à une question écrite de la députée Manel Bdida.

De fait, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a révélé, via ce document, la finalisation d'une première liste de domaines agricoles domaniaux. Ce contingent foncier d'envergure nationale regroupe 38 grands domaines agricoles étatiques, s'étendant sur une superficie globale impressionnante de 17 014 hectares. Ces terres, réparties stratégiquement à travers 24 délégations et 10 gouvernorats de la République, seront officiellement proposées à la location selon la procédure simplifiée du gré à gré.

Cette annonce marque donc la mise en application concrète de l'arrêté conjoint signé le 4 novembre 2025 par le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières et le ministre de l'Agriculture. Ce texte réglementaire fixe de manière contraignante les critères administratifs et les modalités d'octroi d'un droit de priorité absolue au profit des sociétés communautaires locales pour l'exploitation et la location des terres domaniales n'appartenant pas à des structures d'État actives, afin de dynamiser l'emploi régional et de stimuler l'économie de proximité.

Une deuxième liste de terrains en préparation

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Le ministère de l'Agriculture a également mis en exergue la continuité de cette dynamique de redistribution foncière citant qu'une commission technique interministérielle mixte, instituée par le décret réglementaire n°3842 et associant des cadres experts des ministères de l'Agriculture, des Domaines de l'État ainsi que du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a officiellement entamé ses séances de travail. Ce collectif de régulation a pour mission de passer au crible le patrimoine foncier public afin de structurer une deuxième liste de domaines à intégrer à la location.

Dans cette optique, l'administration a confirmé qu'une attention particulière est actuellement portée sur plusieurs parcelles et domaines agricoles récemment récupérés par l'État et restés vacants au sein de la délégation d'El Amra, gouvernorat de Sfax.

L'affectation prioritaire de ces terres domaniales de Sfax à des entreprises communautaires locales vise à créer de nouveaux leviers de croissance agricole et d'inclusion sociale au coeur d'une région confrontée à d'importants défis, convertissant ainsi des réserves foncières inexploitées en pôles de souveraineté alimentaire créateurs de richesse locale.