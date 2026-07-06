Tunisie: Salma Faïdi, major du concours d'accès aux collèges pilotes - « J'ai été régulière tout au long de l'année sans trop compter sur les cours particuliers »

6 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Salma Faïdi, originaire du gouvernorat de Kairouan, a exprimé sa joie après avoir obtenu la meilleure moyenne nationale au concours d'accès aux collèges pilotes, avec une note de 19,20/20. Elle a, toutefois, confié qu'elle ne s'attendait pas à réaliser un tel résultat.

Intervenant ce lundi 6 juillet 2026 sur les ondes de la radio nationale, à la suite de la publication des résultats par SMS, l'élève a attribué cette réussite au soutien de sa famille, qui lui a assuré un accompagnement et un encadrement favorables tout au long de son parcours scolaire.

Salma Faïdi a également indiqué que sa réussite est le fruit d'un rythme de travail équilibré, sans recours intensif aux cours particuliers.

Elle partage la première place au niveau national avec Yosri Souissi, originaire du gouvernorat de Sfax, qui a obtenu la même moyenne de 19,20/20.

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