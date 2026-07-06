Tunisie: Enseignement supérieur - Une refonte stratégique des 1 191 licences nationales d'ici trois ans

Dans le cadre du programme « Savoir Agir », la Direction générale de l'innovation universitaire engage une restructuration totale des diplômes. Un nouveau guide référentiel sera désormais déployé sur trois ans. Et ce, afin d'aligner les compétences des étudiants sur les besoins réels des entreprises.

Oui, l'université tunisienne accélère sa mutation tant elle veille à briser le triste constat du chômage des diplômés. C'est à ce titre que Mounir Ayadi, Directeur général de l'innovation universitaire au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a officialisé ce matin du lundi 6 juillet 2026 un chantier académique d'envergure nationale. Il a annoncé que l'administration centrale vient de lancer une campagne d'audit et de révision systématique de l'intégralité des parcours de formation des licences nationales, toutes spécialités et disciplines confondues. Une annonce faite en marge d'une conférence de presse dédiée à la présentation des avancées du projet « Savoir Agir », un programme d'insertion professionnelle d'élite baptisée sous l'enseigne : « De l'université au monde du travail ».

Le point de départ de cette restructuration, note le responsable, repose sur une cartographie précise de l'offre d'enseignement supérieure actuelle. Le Directeur général a révélé que « le dernier Conseil des universités avait répertorié et validé un total de 1 191 licences et parcours de formation actifs à travers les facultés et instituts de la République ». Et d'ajouter que « face aux mutations de l'économie, ce catalogue de diplômes va être profondément épuré et transformé pour céder le passage à des parcours de formation de nouvelle génération, spécifiquement configurés pour garantir une haute employabilité immédiate aux étudiants tunisiens ».

Un nouveau guide d'ici trois ans

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Cette stratégie de modernisation curriculaire, explique M.Ayadi, s'inscrit dans un calendrier opérationnel strict. « Le ministère des Finances et l'administration universitaire planifient un déploiement progressif de ces nouvelles filières sur les trois prochaines années. Le pivot technique de cette réforme se matérialisera par l'édition et la publication imminente d'un tout nouveau guide référentiel national des offres de formation », annonce-t-il encore.

Et de préciser que ce document opposable « servira de boussole réglementaire unique pour l'évaluation, la validation et la présentation des parcours académiques soumis par les différentes universités tunisiennes, garantissant ainsi que chaque heure de cours dispensée réponde à des compétences concrètes exigées par le marché de l'emploi formel ».