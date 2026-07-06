Tunisie: Développement régional - Après l'Expo Osaka 2025, le pays adopte les concepts japonais ONSEN et OVOP

La Tunisie franchit une nouvelle étape dans la valorisation des retombées de sa participation à l'Exposition universelle Osaka 2025. Réunis le 3 juillet 2026 au siège du Centre de promotion des exportations (CEPEX), les principaux acteurs institutionnels tunisiens et japonais ont arrêté les grandes lignes d'une feuille de route visant à adapter aux régions tunisiennes les concepts japonais ONSEN (tourisme thermal et bien-être) et OVOP (Un village, un produit).

Présidée par le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, la rencontre avait pour objectif de transformer les partenariats noués à Osaka en projets concrets de développement régional. Le ministre a souligné que l'Expo 2025 a permis de renforcer la visibilité de la Tunisie, de promouvoir son potentiel économique et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération avec le Japon, à l'occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Les participants ont identifié plusieurs pistes de développement inspirées de l'expérience japonaise dans le domaine du thermalisme, notamment la création de pôles thermaux à Kasserine, Béni M'Tir, Gafsa, Korbous, Djerba et autour du parc national d'Ichkeul. Un symposium tuniso-japonais consacré à l'hydrothérapie est d'ailleurs prévu en octobre 2026 afin de consolider cette coopération.

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Les travaux ont également porté sur l'adaptation du modèle OVOP à la valorisation des produits du terroir tunisiens. Les échanges ont mis en évidence les complémentarités entre le tourisme thermal, l'agriculture locale, l'artisanat et la gastronomie, avec pour objectif de renforcer les chaînes de valeur et la compétitivité des territoires. Un premier projet pilote est en cours de développement autour de la station thermale de Béni M'Tir.

À l'issue de la réunion, les participants ont réaffirmé leur volonté de faire des concepts ONSEN et OVOP des leviers de développement régional durable, en misant sur la valorisation des 220 produits du terroir recensés dans les 24 gouvernorats et sur le renforcement de la coopération tuniso-japonaise.