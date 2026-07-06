Tunisie: Le faux miel en provenance d'Asie envahit nos marchés, l'apiculture locale menacée

Le syndicat des agriculteurs de Bizerte dénonce la vente massive de sirops de sucre industriels importés de Chine et de l'Inde et qui sont commercialisés en tant que véritable miel. Vendus à bas prix, essentiellement sur Internet, ces produits menacent la filière locale où le vrai miel se fait bouder.

« Une menace économique et sanitaire majeure pèse sur la filière apicole tunisienne », c'est en effet le message essentiel qu'on retient de l'intervention, ce lundi 6 juillet 2026, de Imed Ouadhour, secrétaire général du Syndicat régional des agriculteurs de Bizerte.

Dans une déclaration diffusée sur les ondes de Jawhara FM, le responsable syndical a dénoncé la prolifération massive et incontrôlée de cargaisons de miel frelaté sur le marché tunisien. L'intervenant assure que ces produits frauduleux, contrefaits sont massivement importés de Chine et de l'Inde et ne sont en réalité que des assemblages chimiques de sirops de sucre industriels de basse qualité. Il indique que « ces produits n'ont aucun lien biologique avec le miel naturel issu du butinage des abeilles ».

Des prix attrayants

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Cette concurrence déloyale, ajoute-t-il, est dopée par des campagnes publicitaires agressives menées sur les réseaux sociaux et au travers de certains supports médiatiques complaisants. « Les importateurs court-circuitent les réseaux légaux en proposant ces produits intrus à des tarifs bas et attractifs », note-t-il. Imed Ouadhour a précisé dans cet ordre d'idées que l'apiculture tunisienne offre du miel naturel dont la fourchette des prix du pot est comprise entre 45 et 60 dinars. Il a indiqué que le pot est d'environ 60 dinars lorsqu'il est vendu au détail et baisse à 45 dinars si la vente est en gros. Il a cependant tenu à préciser que la vente du faux miel est offerte à des prix bien plus et que « ce dumping commercial fragilise les exploitations tunisiennes et jette un discrédit injustifié sur l'honnêteté des apiculteurs nationaux ».

Un danger pour la santé publique

Le volet sanitaire de cette crise s'avère particulièrement préoccupant pour les professionnels de la santé selon l'expert syndical. Il a reconnu qu'il est techniquement impossible pour un consommateur ordinaire de déceler la fraude ou la véracité du produit en n'utilisant que de simples méthodes traditionnelles. « Ce manque de transparence lèse gravement le consommateur et met en danger la santé publique, de nombreux citoyens sont bernés alors qu'ils achètent du miel à des fins thérapeutiques ou pour soigner des pathologies chroniques », note-t-il. Face à cette dérive, ajoute-t-il, le Syndicat régional des agriculteurs exige une intervention immédiate et coercitive du ministère du Commerce. « Les professionnels réclament l'application d'un protocole d'étiquetage strict obligeant légalement les importateurs à apposer la mention claire "miel industriel" ou "préparation au goût de miel" sur les emballages ».

Le syndicat réclame ainsi une refonte réglementaire totale pour structurer, assainir et protéger juridiquement le secteur apicole tunisien face aux flux d'importations sauvages.