Tunisie: Asthme chez l'enfant - 60 % des cas liés à des facteurs environnementaux, selon un pédiatre

Près de 60 % des cas d'asthme chez les enfants sont attribués à des facteurs environnementaux, tandis que 40 % sont liés à une prédisposition héréditaire, a indiqué, lundi 6 juillet 2026, le pédiatre Khaled Kabbous.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale tunisienne, le spécialiste a précisé que les principaux facteurs favorisant l'apparition de l'asthme chez l'enfant sont l'exposition aux allergènes, notamment le tabagisme passif, le tabagisme de la mère durant la grossesse, la pollution de l'air, le reflux gastro-oesophagien ainsi que les acariens présents dans la poussière domestique.

Le Dr Khaled Kabbous a également souligné que l'asthme peut toucher les enfants même durant la saison estivale. Il a insisté sur l'importance d'un suivi régulier auprès d'un pédiatre et de la réalisation d'épreuves fonctionnelles respiratoires afin d'adapter le traitement à l'état de chaque patient.

Le spécialiste a, par ailleurs, recommandé la pratique de la natation en mer, qu'il considère bénéfique pour atténuer les inflammations des voies respiratoires, tout en encourageant les enfants asthmatiques à pratiquer une activité physique régulière.

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Enfin, il a appelé à une utilisation prudente des climatiseurs, en veillant à leur entretien régulier pour éviter la dispersion de poussières et d'allergènes, tout en recommandant de régler la température à 26 °C.