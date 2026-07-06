Afrique: Mondial 2026 - Issam Chaouali, la voix tunisienne qui fascine jusqu'au Guardian

Le commentateur sportif tunisien Issam Chaouali fait l'objet d'un large écho dans la presse internationale à l'occasion de la Coupe du monde 2026. Le quotidien britannique The Guardian lui a consacré un article mettant en lumière l'engouement suscité par les commentateurs arabes, dont il est considéré comme l'une des figures les plus emblématiques.

Selon le journal britannique, la popularité des commentateurs arabes repose sur un style oratoire singulier, nourri par l'héritage de la langue arabe, la poésie et l'éloquence. Plus qu'un simple récit du match, leurs commentaires transforment les actions de jeu en véritables récits, où métaphores, envolées lyriques et émotion occupent une place centrale.

Âgé de 56 ans, Issam Chaouali est aujourd'hui l'une des voix les plus célèbres de la chaîne qatarie beIN Sports dans le monde arabe. Diplômé en philologie, il est reconnu pour son style passionné, ponctué de références littéraires et d'expressions devenues cultes, notamment lors des grandes compétitions internationales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le magazine GQ Middle East lui a récemment consacré un long portrait, soulignant sa capacité à « transformer un but en mythe » grâce à une narration mêlant émotion et analyse technique. Le commentateur y explique que son approche est guidée par la passion du football et par une culture où l'expressivité fait partie intégrante du commentaire sportif.

Depuis le début du Mondial 2026, les prestations de Chaouali continuent d'alimenter les débats sur les réseaux sociaux. Ses réactions lors des rencontres de la sélection tunisienne, notamment après les lourdes défaites des Aigles de Carthage, ont été largement relayées par les médias arabes, certains saluant sa franchise tandis que d'autres ont jugé ses critiques particulièrement sévères.

Pour The Guardian, le succès de commentateurs comme Issam Chaouali illustre une spécificité de la culture sportive arabe : la voix du commentateur ne se limite pas à décrire le jeu, elle participe pleinement à l'expérience émotionnelle des supporters, au point que certaines de ses formules restent gravées dans les mémoires autant que les buts qu'elles accompagnent.