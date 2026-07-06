Tunisie: Conservant sa première place, Marwa Bouzayani qualifiée pour la finale de la Ligue de diamant

6 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

L'athlète tunisienne Marwa Bouzayani a conservé la tête du classement de la Ligue de Diamant sur le 3 000 m steeple féminin à l'issue de la neuvième étape, disputée le 4 juillet à Eugene, validant ainsi sa qualification pour la finale de la compétition, a annoncé lundi la Fédération Tunisienne d'Athlétisme.

Dans un communiqué, la Fédération a précisé que Marwa Bouzayani totalise désormais 25 points, ce qui lui permet de conserver la première place du classement général de l'épreuve.

L'instance fédérale a également souligné que Marwa Bouzayani est la première athlète tunisienne de l'histoire à prendre la tête du classement général de la Ligue de diamant en athlétisme.

Samedi dernier, la Tunisienne s'était illustrée lors du meeting d'Eugene en décrochant la troisième place du 3 000 m steeple avec un chrono de 8 min 54 s 32, établissant au passage un nouveau record de Tunisie. Cette performance lui permet également de se hisser au septième rang des meilleures performeuses de tous les temps sur cette distance.

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