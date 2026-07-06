Tunisie: Sixième 2026 - Deux élèves décrochent la meilleure moyenne nationale de 19,20/20

Le ministère de l'Éducation a dévoilé les noms des deux premiers du concours d'entrée aux collèges pilotes (Sixième) pour la session 2026. Avec une moyenne exceptionnelle de 19,20/20, Yosri Ben Kaïs Souissi et Salma Bint Abdelwahab Faïdi se hissent en tête du classement national, ex aequo.

Yosri Ben Kaïs Souissi est élève à l'école primaire Cité El Moustakbal, dans la délégation de Sfax 1, tandis que Salma Bint Abdelwahab Faïdi est scolarisée à l'école primaire Menzel Mhiri, dans le gouvernorat de Kairouan.

Selon les statistiques publiées par le ministère, 49 661 candidats ont participé au concours sur 62 497 inscrits. Parmi eux, 17 710 élèves ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20, tandis que 5 317 candidats ont été orientés vers les collèges pilotes.

En se classant premiers au niveau national avec une moyenne de 19,20/20, les deux élèves signent l'une des meilleures performances de cette édition 2026 du concours d'accès aux collèges pilotes.