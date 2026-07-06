Tunisie: Sixième 2026 - Deux élèves décrochent la meilleure moyenne nationale de 19,20/20

6 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Éducation a dévoilé les noms des deux premiers du concours d'entrée aux collèges pilotes (Sixième) pour la session 2026. Avec une moyenne exceptionnelle de 19,20/20, Yosri Ben Kaïs Souissi et Salma Bint Abdelwahab Faïdi se hissent en tête du classement national, ex aequo.

Yosri Ben Kaïs Souissi est élève à l'école primaire Cité El Moustakbal, dans la délégation de Sfax 1, tandis que Salma Bint Abdelwahab Faïdi est scolarisée à l'école primaire Menzel Mhiri, dans le gouvernorat de Kairouan.

Selon les statistiques publiées par le ministère, 49 661 candidats ont participé au concours sur 62 497 inscrits. Parmi eux, 17 710 élèves ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20, tandis que 5 317 candidats ont été orientés vers les collèges pilotes.

En se classant premiers au niveau national avec une moyenne de 19,20/20, les deux élèves signent l'une des meilleures performances de cette édition 2026 du concours d'accès aux collèges pilotes.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.